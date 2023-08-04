Большая уральская тропа выросла на 44 км — от Златоуста до Карабаша через Таганай

Это большой шаг для самого протяженного горного туристического маршрута России. Новый участок маршрута промаркирован, оцифрован и согласован с администрацией нацпарка.

Теперь у поклонников уральских гор появилась возможность прогуляться по еще одному промаркированному отрезку Большой уральской тропы (БУТ) в Челябинской области. Здесь путешественников ждут знаменитые горы-тысячники и уникальное природное явление — курумники (каменные реки).

Новый отрезок Большой уральской тропы протяженностью 44,2 км по Национальному парку «Таганай» от Златоуста до Карабаша полностью промаркирован, оцифрован и согласован с администрацией национального парка. Можно пользоваться. Обращаем ваше внимание, что вход в нацпарк платный. Кроме того, необходимо соблюдать правила посещения территории, — сообщили в БУТ.

Маршрут промаркировали волонтеры благотворительного фонда «Синара» вместе с руководителями проекта БУТ Алексеем Силивановым и Петром Штеркелем при поддержке национального парка «Таганай».

Цифровой трек включает базу ЭКО-ОТЕЛЬ ЭКСТРИМ КЛУБ (Карабаш), реку Большой Киалим, гору Ицыл (1049 м), приют «Киалимский кордон» (ночевка), гору Круглица (1178 м), приют «Таганай», Откликной гребень, приют «Гремучий ключ», главную усадьбу нацпарка в Таганае. Это основные точки притяжения на маршруте. Он рассчитан на 3-4 дня пути.

Это очень красивый маршрут для двух, трех или четырехдневного похода средней сложности. Можно идти без палаток и ночевать в оборудованных приютах нацпарка, можно в палатках на специально оборудованных местах стоянок. Степень сложности трека — средняя (если идти с детьми, то лет от 12 и старше). Точки входа: Златоуст, Карабаш. Вы можете импортировать трек в свои навигаторы из социальных сетей БУТ, — сообщила команда БУТ на своей странице в ВК. — Важно! Так как трек Большой уральской тропы проходит по сети существующих троп нацпарка, совместно с администрацией Таганая было принято решение маркировку БУТ по территории нацпарка делать в новых цветах: белый — фиолетовый — белый (горизонтальные полосы). Просим обратить на это внимание.

Напомним, что БУТ могут объединить с оренбургским маршрутом «Степной волк».

С такой инициативой вышли волонтеры из Екатеринбурга. Если все получится, то новые тропы откроются в конце сентября — ко Дню туризма.

Напомним, Большая уральская тропа — самый протяженный горный маршрут в России. Более 2 тыс. км проходит по Уральскому горному хребту на границе Европы и Азии, тропы пролегают через Челябинскую, Свердловскую области и Пермский край.

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