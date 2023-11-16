«Хочу, чтобы никто не называл таких, как я, жуликами». Вышла книга Виталия Листраткина

Сооснователь ТГ «Интерра» в своей новой книге рассказывает, какое это удивительное занятие — рулить собственным делом. Фрагменты книги — эксклюзивно на DK.RU.

В октябре 2023 г. в первоуральском издательстве «Интерра Медиа» вышла книга сооснователя и директора ООО ТГ «Интерра» Виталия Листраткина «Жизнь в стиле бизнес».

Книга составлена в формате сборника историй, в некоторых автор рассказывает о значимых событиях из жизни и бизнеса, а в некоторых делится своим взглядом на то, что такое быть предпринимателем. «Где-то подумать, где-то поплакать, где-то посмеяться. Над тем, какое это странное и удивительное занятие — рулить собственным делом», — сказано в аннотации. В беседе с DK.RU Виталий Листраткин рассказал:

Год назад я закончил книгу про корейского генерала Чой Хон Хи, и хотя обычно я пишу социальный киберпанк, то была биография. И один из товарищей, который смотрел материал, сказал: «Когда-нибудь ты, наверное, сочинишь и свои мемуары». Идея отложилась у меня в голове. Наработок было много, я начал собирать свои какие-то заметки, посты из социальных сетей. Упорядочил эпизоды, облитературил, добавил новые главы. Базовая мысль, которую хотел транслировать через книгу, созвучна с известной фразой Стива Джобса: «Безумцы, уверенные, что способны переделать мир, на самом деле его меняют». И, на мой взгляд, чем больше в мире будет таких «сумасшедших», тем лучше для всех. Читать книгу легко и интересно. Своего рода «довлатовщина» через призму малого предпринимательства. Читателя ожидают эмоциональные не просто горки, а натуральные Эвересты на протяжении всей книги.

В книге «Жизнь в стиле бизнес» Виталий Листраткин делится воспоминаниями о бизнесе 90-х: как держал киоски, как торговал телефонами с определителем номера, видеоплеерами и первыми компьютерами и, конечно, как строил интернет-компанию «Интерра». А еще рассказывает, почему никогда не думал об эмиграции, стоит ли предпринимателям ждать помощи от государства и описывает собственные базовые принципы ведения бизнеса.

Бумажный вариант книги можно заказать в интернет-магазине interra.market.

С разрешения автора DK.RU публикует несколько фрагментов из книги «Жизнь в стиле бизнес».

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За прошедшие двадцать лет нам с коллегами по «Интерре» неоднократно прилетали подачи «а давайте купим ваш бизнес». И ни разу не ответили «а давайте».

Соображений на этот счёт два. Во-первых, глуповато как-то сливать корову с хорошим удоем. Да-да, я знаю, что корова может заболеть, умереть, стать старой или неактуальной. Что сказать? Может быть всё. Так не профукивай молоко куда попало — диверсифицируй сливки в какие-то другие направления)

И второе. Допустим, в процессе продажи бизнеса вас не кинули (а вероятность очень ненулевая), вы получили свой чемодан кэша. И скоро обнаружите, что перед вами не просто кайф с баблом, а проблема. Вам предстоят перемещения по минному полю, где ваши деньги уже не растут, а ежедневно сгорают.

Рисков — уйма. Вас могут обокрасть. Банк, в котором вы храните средства, в любой момент может объявить о несостоятельности и вы никогда не узнаете, каких размеров дырища зияла в балансе. Если удалось вывести средства за границу — там свои приколы. Например, в любой момент счёт могут заморозить в угоду политической конъюнктуре. Кроме того, ваш чемодан ежедневно обгрызает инфляция... Миллион долларов сейчас, и миллион долларов двадцать лет назад — совершенно разные суммы.

Возможно, когда-то изменю своё мнение, и это тоже будет нормально — не меняются только дураки. В любом случае, продавать или нет растущий (подчеркну) бизнес — решать только вам.

***

В отличие от других бизнес-спикеров, я убеждён, что конкуренты — вообще не друзья. А подачи про «подружиться с конкурентами» напоминают безумие от горе-целителей про «возлюби болезнь свою».

Друзья мои, болезнь, равно как и конкурентов, не надо любить. С ними надо бороться. Иначе они сожрут вас и отнимут ваш бизнес.

Тем не менее, я категорически против посвящения себя целиком борьбе с конкурентами. Представьте, что произойдёт, если каждое утро вы будете молиться за их упокой? Вы попросту сойдёте с ума — в плохом смысле этого слова. Самая конструктивная стратегия — думать исключительно о собственном бизнесе.

А на конкурентов плюньте. Слюной. Три раза)))

***

Процитирую себя самого из своей же книги «Корпорация Ра», изданной в 2021 г. Эй, вы же в курсе, что все книги у меня лежат на сайте books.listratkin.ru?

Каждый из нас хранит в себе маленькое кладбище с мечтами, талантами, воспоминаниями о тех, кого любил и кого потерял. Но одну мечту я до сих пор не похоронил. Хочу, чтобы в стране, откуда я родом, больше никто не смел называть таких, как я, жуликами. Чтобы человек, который создаёт реальные ценности, пользовался непререкаемым уважением. И чиновники прекратили гнобить их, подставили плечо, чтобы предприниматели становились сильнее, лучше, могли спокойно работать и платить налоги для строительства прекрасной страны будущего. И налоги не рассовываются по тайным дворцам и фондам, но используются на создание общественных благ, инфраструктуры, образования, медицины и прочих нужностей для самых обычных граждан…

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