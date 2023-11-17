«Глава семьи»: обзор самого популярного семейного китайца CHERY TIGGO 7 PRO MAX

Вместительный кроссовер PRO MAX бьет рекорды по продажам в России, войдя в тройку лучших семейных авто страны. За что российские мужчины полюбили китайского городского семьянина?

Большой кроссовер CHERY TIGGO 7 PRO MAX — статусная машина, которая выглядит гораздо больше своих братьев по цеху. Прекрасный вариант для городского семьянина, уверенного в завтрашнем дне и лишенного предрассудков относительно китайцев. Да и пора бы привыкнуть — только за 2022 г. в России продано 19 тыс. авто CHERY TIGGO 7 PRO MAX, невероятный успех.

Если мы привыкли к смене модельного ряда автомобилей раз в пять лет, то китайцы подняли планку до двух. Кроссовер CHERY TIGGO 7 PRO MAX — обновленная версия популярного TIGGO 7 PRO образца 2020 г., с ней внутренняя линейка семейства TIGGO 7 приобрела некую завершенность. Теперь модельный ряд представлен более скромным CHERY TIGGO 7 PRO с двумя комплектациями и TIGGO 7 PRO MAX с двумя версиями, переднеприводной и полноприводной.

Обновленный CHERY богат «семейными ценностями», о которых нам говорят просторные задние сиденья и большой багажник на 475 л, а если полностью сложить задние сиденья — получаем 1,5 кубометра. Это уже серьезная заявка не только для дачников, но и для большой целевой аудитории автотуристов, тем более что интегрированные рейлинги позволяют легко разместить на крыше автобокс. Не зря авто входил в ТОП-3 лучших семейных кроссоверов в России в рейтингах 2022 г., и в этом году имеет все шансы закрепить успех.

У PRO MAX — мужской характер. Как рассказал DK.RU менеджер центра УНИКУМ (официальный представитель марки в Екатеринбурге), автомобиль особенно охотно приобретают мужчины. Проходимость, «дорогой» дизайн и вместительность пришлись по душе российским главам семьи. Внешне обновленный кроссовер можно отличить буквально с первого взгляда по ряду ярких деталей, таких как фонари, соединенные светящейся планкой, «бриллиантовый» градиентный рисунок облицовки радиатора, по более фактурным крыльям и бамперам.

PRO MAX может похвастаться усовершенствованной оптикой. Появились новые блоки дневных ходовых огней, а в нижней части бампера прописались противотуманки. Над задним стеклом теперь установлен спойлер с более крупным стоп-сигналом. Еще одна интересная фишка — сдвоенные боковые стекла водителя и переднего пассажира

При покупке можно выбрать девять цветовых решений авто. Внутри все очень красиво — дизайнерские сиденья из экокожи с памятью на двух водителей, новый дизайн торпеды и руля. Более высокий класс автомобиля выдает внимание к деталям. Багажник отделан ворсом, в его боковую стенку встроен плафон подсветки, предусмотрены крючки для сумок и мешок для мелких вещей. Одна из заметных плюшек автомобиля — наличие электропривода открытия крышки багажника, который доступен во всех комплектациях.

Света и водителям, и пасажирам добавляет панорамная стеклянная крыша. В салоне после нажатия кнопки STARТ практически ничего не меняется — настолько тихо заводится машина, эффект усиливает хорошая шумоизоляция с двойным передним стеклопакетом. Дистанционный запуск можно определить по моргающим фарам

По существу изменений также довольно много, от появления системы кругового обзора на 360 градусов с возможностью вывода изображения с любой из камер на весь экран до беспроводной зарядки для смартфонов и электрохромного зеркала заднего вида. Управление климатом также стало удобнее — на сенсорной панели сделали физическую кнопку.

Переднеприводный вариант этого популярного гольф-кроссовера предлагает три режима езды — Eco, Normal и Sport

Но что у PRO MAX под капотом? Беспроигрышная трансмиссия CVT25 (вариатор) входит в рейтинг лучших коробок передач мира наряду с коробками BMW, Mercedes-Benz или Cadillac. На нынешнее поколение Tiggo 7 Pro Max устанавливается два турбированных мотора: 1,5 л на 147 сил с крутящим моментом 215 Нм и 1,6 л на 150 сил с крутящим моментом 275 Нм.

«Полторашка» с индексом SQRE4T15C имеет чугунный блок цилиндров, алюминиевую головку, цепной привод ГРМ, никакого непостредственного впрыска топлива, турбину от именитой компании Garrett by Honeywell.

Двигатели протестированы в термокамерах при отрицательных температурах, это максимальная адаптация для российских условий эксплуатации, что позволяет CHERRY дать своему творению гарантию семь лет или 200 тыс. км пробега

На центральной консоли расположился ряд клавиш. Самая левая из них мгновенно вызывает главное меню головного устройства, а соседняя возвращает вас к тому приложению, которое было задействовано через пакеты Android Auto или Apple CarPlay. Так что если вы едете по навигации из телефона и вам понадобилось поменять что-то в настройках автомобиля, сделать это и вернуться к навигации можно очень быстро.

В список опций включена встроенная офлайн-навигация. Да, она не строит карты по пробкам, но вы не задумываясь сможете придумать минимум десяток жизненных форс-мажорных ситуаций, в которых наличие такой встроенной программы окажется крайне полезным. Карту навигации можно вывести не только на правый, но и на левый экран большого дисплея. Показания спидометра и тахометра на приборке будут накладываться на карту.

Руль CHERY TIGGO 7 PRO MAX регулируется в двух плоскостях, что позволяет устроиться на водительском месте максимально комфортно. В то же время радует хороший обзор за счет командирской посадки, крупных зеркал и большой площади остекления

Широкий набор электронных помощников — важный козырь модели. В машине есть датчики распознавания полосы, которые срабатывают ненавязчивым зуммером, если вы нарушаете разметку без поворотников. «Семерка» имеет внушительный пакет безопасного управления ADAS, куда входят 12 электронных систем, в том числе электронный стояночный тормоз с системой AutoHold и система, которая глушит двигатель во время остановок. На трассе прекрасно отработали активный круиз-контроль и систему удержания в полосе.

В частности, о безопасности заботятся системы предотвращения фронтального, перекрестного и заднего столкновений. Пол кузова усилен тройными лонжеронами для повышения безопасности при ДТП

Тяжелый кросовер TIGGO 7 PRO MAX не разгоняется до сотни за пять секунд, но ведь никто не будет требовать от спокойного семейного автомобиля дорожных манер спорткара. Вариаторная трансмиссия умеет поддерживать бодрый темп езды и не завывает при резком нажатии на газ. При этом водитель волен варьировать характер езды, выбирая между режимами Eco и Sport тумблером на центральном тоннеле.

При разгоне к 60 км/ч машина ощутимо «раскатывается», и вот тут нужен глаз да глаз, при удержании педали в ровном среднем положении скорость ползет вверх, позволяя, впрочем, комфортно совершать обгоны по трассе. Что не менее важно, этот китаец уверенно держит траекторию. Это в том числе бонусы от использования передовой платформы T1X, которую CHERY разработала при участии специалистов Jaguar Land Rover.

С проблемой «последнего километра перед дачей» CHERY TIGGO 7 PRO MAX точно справится, и на рыбалку или пикник за город на нем можно отправляться довольно смело. Для этого китайские инжинеры предусмотрели клиренс 190 мм, защитные накладки на порогах и металлическую защиту двигателя, достаточную для езды по проселку. Наш автомобиль успешно справился с лесной дорожкой, на которой периодически встречались грязевые ямы.

При движении по трассе в режиме Sport с крейсерской скоростью 120 км/ч машина расходует порядка 11 л/100 км 92 бензина, но при экономичной езде, по отзывам пользователей, показатель можно снизить до волшебных для машиныв таких габаритов 8 л/100 км. Для некоторых автотуристов бак здесь маловат — всего 51 л, однако это уже на 10 л больше, чем в прошлой версии.

Что по ТО?

Как рассказал DK.RU официальный представитель CHERRY в Екатерибурге, салон УНИКУМ, запчасти на эту модель всегда есть в наличии. В более серьезных случаях их всегда можно заказать со склада в Москве, а это не более двух дней ожидания. Среднее время прохождения ТО составляет два часа, производитель рекомендует проверять машину не реже раза в год или одного раза в 10000 км.

До конца ноября официальный дилер CHERY — салон УНИКУМ предлагает выгоду до 680 000 руб. + зимние шины в подарок. Предложение ограничено по времени, действует на приобретение CHERY TIGGO 7 PRO MAX 4WD и состоит из выгоды до 210 000 руб. по программе Trade-In, выгоды до 145 000 руб. по кредитной программе Chery Легко. Есть и прямая выгода от УНИКУМ до 325 000 руб.

Предложение ограниченно, носит информационный характер, не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ), действует с 01.11.2023 по 30.11.2023 г. Товар сертифицирован. Для получения подробной информации обращайтесь в УНИКУМ к официальному дилеру CHERY, ул Бебеля 33.

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