28 ноября в Ельцин Центре пройдет конференция для инвесторов и предпринимателей

Идея мероприятия в том, чтобы ведущие эксперты отрасли поделились топ-идеями инвестиций и рассказали о внебиржевом рынке акционирования бизнеса, а предприниматели представили свои проекты.

28 ноября в Екатеринбурге в Ельцин Центре пройдет конференция bizmall invest day, посвященная акционированию в капитал. На ней предприниматели презентуют свои проекты потенциальным инвесторам, а эксперты отрасли расскажут о внебиржевом рынке, акционировании бизнеса, инвестициях в топовые идеи с потенциалом кратного роста капитала.

Инвестору:

Для инвесторов эксперты детально расскажут, как сэкономить время на поиске прибыльных инвестиционных предложений, уберечь деньги от инфляции, финансовых пирамид, инфоцыган и псевдокоучей. Также — куда безопасно инвестировать и при этом получать прибыль от 35% годовых.

Вопросы, которые предлагается осветить:

На какой стадии стартапа лучше инвестировать;

Какие сделки на инвестиционных платформах надежнее недвижимости и дают в разы больший доход;

Сколько можно заработать на инвестиционных платформах;

Почему качественные финансовые активы продаются сегодня со скидками;

Пять ключевых элементов идеальной сделки;

Почему поздно покупать акции, если компания уже вышла на биржу;

Сколько сегодня можно заработать на венчурных сделках;

Три правила, которые помогут безопасно увеличить капитал в несколько раз.

Предпринимателям:

Конференция будет полезна предпринимателям, кто желает узнать, как сделать проект инвестиционно привлекательным и оперативно собрать финансирование до 1 млрд руб.

Формат конференции особенно актуален для тех предпринимателей, кто нуждается в дополнительных средствах на масштабирование бизнеса или реализацию нового проекта, стремится вывести бизнес на совершенно новый уровень. Эксперты поделятся мнением по вопросам:

В чем особенности внебиржевого акционирования;

Как подготовиться к привлечению капитала из внешних источников;

В чем отличия инвестиционных платформ от брокерских компаний;

Как привлечь инвестиции в проект на ваших условиях;

Возможно ли получить финансирование для бизнеса на ранней стадии развития;

Как сохранить контроль над управлением компании при продаже акций;

Что поможет выстроить долгосрочные отношения с инвесторами и потребителями в одном лице.

Зарегистрироваться на bizmall invest day можно на сайте конференции.

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