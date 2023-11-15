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28 ноября в Ельцин Центре пройдет конференция для инвесторов и предпринимателей

28 ноября в Ельцин Центре пройдет конференция для инвесторов и предпринимателей
Иллюстрация: DK.RU

Идея мероприятия в том, чтобы ведущие эксперты отрасли поделились топ-идеями инвестиций и рассказали о внебиржевом рынке акционирования бизнеса, а предприниматели представили свои проекты.

#ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА#НОВОСТИ

28 ноября в Екатеринбурге в Ельцин Центре пройдет конференция bizmall invest day, посвященная акционированию в капитал. На ней предприниматели презентуют свои проекты потенциальным инвесторам, а эксперты отрасли расскажут о внебиржевом рынке, акционировании бизнеса, инвестициях в топовые идеи с потенциалом кратного роста капитала.

Инвестору:

Для инвесторов эксперты детально расскажут, как сэкономить время на поиске прибыльных инвестиционных предложений, уберечь деньги от инфляции, финансовых пирамид, инфоцыган и псевдокоучей. Также — куда безопасно инвестировать и при этом получать прибыль от 35% годовых.

Вопросы, которые предлагается осветить:

  • На какой стадии стартапа лучше инвестировать;
  • Какие сделки на инвестиционных платформах надежнее недвижимости и дают в разы больший доход;
  • Сколько можно заработать на инвестиционных платформах;
  • Почему качественные финансовые активы продаются сегодня со скидками;
  • Пять ключевых элементов идеальной сделки;
  • Почему поздно покупать акции, если компания уже вышла на биржу;
  • Сколько сегодня можно заработать на венчурных сделках;
  • Три правила, которые помогут безопасно увеличить капитал в несколько раз.

Предпринимателям:

Конференция будет полезна предпринимателям, кто желает узнать, как сделать проект инвестиционно привлекательным и оперативно собрать финансирование до 1 млрд руб.

Формат конференции особенно актуален для тех предпринимателей, кто нуждается в дополнительных средствах на масштабирование бизнеса или реализацию нового проекта, стремится вывести бизнес на совершенно новый уровень. Эксперты поделятся мнением по вопросам:

  • В чем особенности внебиржевого акционирования;
  • Как подготовиться к привлечению капитала из внешних источников;
  • В чем отличия инвестиционных платформ от брокерских компаний;
  • Как привлечь инвестиции в проект на ваших условиях;
  • Возможно ли получить финансирование для бизнеса на ранней стадии развития;
  • Как сохранить контроль над управлением компании при продаже акций;
  • Что поможет выстроить долгосрочные отношения с инвесторами и потребителями в одном лице.

Зарегистрироваться на bizmall invest day можно на сайте конференции.

Читайте также на DK.RU: Сохраняют экологию и создают новые материалы: кто станет «Инвестором года»? В специальной номинации премии «Человек года — 2023» будут отмечены предприниматели, внедрившие на своих производствах на Среднем Урале уникальные технологии, способные вытеснить импортные.

Автор: Татьяна Юстус
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