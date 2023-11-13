Сохраняют экологию и создают новые материалы: кто станет «Инвестором года»?

В специальной номинации премии «Человек года — 2023» будут отмечены предприниматели, внедрившие на своих производствах на Среднем Урале уникальные технологии, способные вытеснить импортные.

В рамках премии «Человек года — 2023» будет три специальные номинации. Одна из них — «Инвестор года», учреждена совместно с Агентством по привлечению инвестиций Свердловской области. По традиции в этой номинации отмечаются уральские компании, которые, несмотря на все сложности, вкладываются в свое развитие. В этом году особое внимание уделили тем, кто выпускает импортозамещающую продукцию.

DK.RU рассказывает, кто вошел в тройку номинантов.

Михаил Кичигин, гендиректор компании «Джи-Эко»

30 лет пособна прослужить уличная мебель, которую компания производит из пластиковых отходов и песка

10 тонн пластика ежемесячно способна перерабатывать действующая линия «Джи-Эко»

Предприниматель открыл производство экомебели в Свердловской области в 2021 г. Проект развивается по франшизе «Умная SREDA». Панели для будущих скамеек и урн компания производит из полимерпесчаной смеси: 40% переработанного пластика и 60% речного песка. При этом мебель из пластика выглядит как деревянная, а служит до 30 лет.

В конце прошлого года «Джи-Эко» решила объединить мощности со своим поставщиком пластика и перевезла оборудование на площадку предприятия-переработчика отходов «Уралвторма». Это позволило компаниям усилить кооперацию, объединить усилия по сбору сырья и поиску покупателей, а также снизить транспортные расходы.

Мощность действующей линии по производству пластиковых панелей — 10 тонн в месяц. Михаил Кичигин планирует открыть три экозавода по выпуску уличной мебели из пластика. Объем вложенных средств в будущее производство оценивается в 50 млн руб.

Павел Мушкин, директор по производству «ТЕХПРОМ-НГС»

440 млн руб. — инвестиции в проект по изготовлению сырья и изделий из конструкционных пластиков

250 °С — максимальная температура, при которой могут использоваться изделия из композитного материала «ТЕХПРОМ-НГС»

Компания появилась 15 лет назад. Сначала продавала компоненты для электрогидравлического оборудования, а затем наладила собственное производство. Сегодня это уже не маленький сборочный цех, а группа компаний с четырьмя подразделениями: в Екатеринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле и в Москве, в «Сколково».

В 2020 г. «ТЕХПРОМ-НГС» занялся развитием нового направления — изготовлением сырья и изделий из конструкционных пластиков. Предприятие получило патент на собственный материал, который по прочности не уступает алюминиевым сплавам и выдерживает температуры от -200 до +250 °С, значит, с успехом может применяться в самолето- и даже ракетостроении, нефтяной и газовой отраслях.

Новое производство наладили на площадке в Нижнем Тагиле. Для оснащения участка привлекли средства Фонда развития промышленности. Общие инвестиции в проект составили более 439 млн руб.

Алексей Фоминых, руководитель проектов по рентгенорадиометрической сепарации в компании «Барс»

5% меди способны получить промышленного мусора специалисты компании

Более 100 проектов реализовано за 10 лет работы

Сегодня шлаки большинства горнодобывающих предприятий лежат мертвым грузом, и компаниям часто приходится платить за них штраф. Компания «Барс» помогает получить концентрат для их повторного использования в технологическом процессе, а отходы вовлечь в хозяйственный оборот в качестве продукции — например, для дорожного строительства.

Отходы просеивают с помощью специальных сепараторов, а отдельные фрагменты руды детектируют, чтобы определить содержание в них химических элементов. Те фрагменты, в которых концентрация превышает норму, отправляют на переработку, чтобы выделить эти элементы. Так, перерабатывая старые отвалы «Норильского никеля» компания смогла получить — 50 килограмм меди из тонны породы.

Читайте также на DK.RU: «Это как Нобелевский комитет». Как прошла встреча экспертного совета премии «Человек года»