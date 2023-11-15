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«Баба-Яга» и «Морозко». В магазинах «Мир Кубиков» начали продавать российский аналог Lego

«Баба-Яга» и «Морозко». В магазинах «Мир Кубиков» начали продавать российский аналог Lego
Иллюстрация: Мир кубиков

На российском рынке появился производитель конструкторов — Brick Labs. Бренд запустили бывшие партнеры Lego в России. Стоимость наборов от 3999 до 11999 руб. В планах компании занять 10% рынка.

#РИТЕЙЛ#НОВОСТИ

Российский дистрибьютор детских игрушек Inventive Toys запустил производство конструкторов под брендом Brick Labs. Товары будут продаваться в магазинах «Мир Кубиков», которые ранее назывались Lego и занимались продажей популярного конструктора, сообщает пресс-служба Inventive Retail Group (управляет сетью магазинов «Мир Кубиков»).

Конструктор Brick Labs создан по мотивам русских сказок. В первую серию вошли  наборы «Баба-Яга», «Морозко», «Ночь перед Рождеством», «По щучьему велению», «Руслан и голова богатыря», «Кощей Бессмертный» и «Конек-Горбунок».  

«Баба-Яга» и «Морозко». В магазинах «Мир Кубиков» начали продавать российский аналог Lego 1

Наборы россиского аналога Lego стоят от 3999 руб. за конструктор «Конек-Горбунок» до 11,9 тыс. руб. за «Морозко». Избушка «Бабы-Яги» обойдется в 6999 руб.

Художником сюжетов россиского конструктора стал Артем Бизяев, который ранее представлял концепты с Lego.

«Баба-Яга» и «Морозко». В магазинах «Мир Кубиков» начали продавать российский аналог Lego 2

Президент Inventive Retail Group Тихон Смыков рассказал, что детали конструкторов отливаются из ABS-пластика, а само производство находится в Китае. Смыков не раскрыл объем инвестиций в проект, но отметил, что речь идет о «десятках миллионов рублей». В планах Brick Labs занять 10% российского рынка.

Генеральный директор Inventive Toys Павел Варикаша добавил:

С уходом западных производителей и западного контента на рынке игрушек открылось много новых ниш, которые сейчас активно заполняются российскими дизайнерами и производителями. Главная и самая сложная — найти оригинальную идею игрушки, которая будет интересна взрослым и детям. Команда проекта открыта к сотрудничеству, мы ищем таланты и планируем выпуск нескольких новых линеек конструкторов Brick Labs уже в следующем году.

Напомним, что датский производитель конструкторов Lego покинул российский рынок в 2022 г. и разорвал отношения с Inventive Retail Group, которая управляла 81 магазином бренда на территории России.

Позже стало известно, что магазины Lego в России сменили вывеску на «Мир кубиков», а Минпромторг внес Lego в список товаров для параллельного импорта.   

Иллюстрации: Мир кубиков

Автор: Екатерина Тарханова
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