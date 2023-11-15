Эффект внезапности? Екатеринбург опять встал в многокилометровые пробки из-за снега

Ежегодно на уборку снега Екатеринбург тратит 200 млн руб. Но снег все равно парализует движение в городе. Почему?

Из-за снегопадов утром 15 ноября Екатеринбург встал в многокилометровые пробки, цены на такси взлетели, резко выросло число ДТП. По прогнозам синоптиков, осадки прекратятся только днем и после этого встанет вопрос об оперативной уборке снежной каши.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов ранее называл три причины плохой уборки снега: внезапность снегопадов, дефицит кадров в районных дорожно-эксплуатационных участках (ДЭУ) и нехватка запчастей для техники. Об этом пишет 66.RU.

Журналисты портала 66.RU попытались выяснить, кто заключает контракты с мэрией на уборку снега и, соответственно, отвечает за это.

Администрация Екатеринбурга контролирует семь ДЭУ, ответственных за уборку снега в районах. ДЭУ через систему государственных закупок нанимают технику и персонал для выполнения работ, а также закупают противогололедные материалы. За дворы и придомовую территорию отвечают управляющие компании и ТСЖ.

Каждый год чиновники мэрии подписывают регламент комплексного содержания объектов улично-дорожной сети на зиму. В документе прописано, кто, как быстро и когда должен убирать дороги и тротуары от снега. Скорость очистки от снега и льда зависит от категории дорог и составляет от 4 до 6 часов. При этом, по подсчетам журналистов, на уборку улиц от снега город ежегодно тратит более 200 млн руб.

Кто получает контракты

В Верх-Исетском районе тендеры на оказание услуг по содержанию объектов улично-дорожной сети с 2018 г. выигрывает ИП Юрий Славский. Стоимость контрактов — порядка 26–27 млн руб.

В Кировскойм районе с 2022 г. рабочих для комплексного содержания улично-дорожной сети и объектов зеленого хозяйства, а также технику предоставляет ИП Александр Юхно и его компания «ТДС». Причем в ряде случаев победитель торгов поднимал начальную цену на 10%, но все равно выигрывал.

В Ленинском с 2020 г. рабочих для нужд районного ДЭУ предоставляет группа компаний «Эффективные Бизнес Решения», получая за свои услуги ежегодно 10–13 млн руб. Директор — Александра Трапезникова, учредитель — Илья Трапезников.

В Академическом в 2023 г. контракт на уборку дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта получила компания из Ханты-Мансийска УК «Теплый дом». Подрядчик в ходе торгов снизил цену с 17 до 10 млн руб. Управляющая компания также сотрудничает с администрацией Чкаловского района.

В Чкаловском районе тендеры на поставку спецтехники вместе с персоналом от Чкаловского ДЭУ выигрывает ИП Руслан Галиханов. Также он выступает соучредителем компаний, занимающихся производством фильтрующих самоспасателей. В 2023 г. предприниматель впервые занялся поставкой техники для ДЭУ. Те же услуги предоставляет и «Дорожно-строительная компания Силен» (специализируется на дорожном ремонте в Свердловской области), а также «Торговая компания Гранд». За 12 месяцев Руслан Галиханов заключил контракты на 5,6 млн руб., «Дорожно-строительная компания Силен» на 12,8 млн руб., а «Торговая компания Гранд» — на 24 млн руб.

В Орджоникидзевском спецтехнику вместе с персоналом ДЭУ района с 2021 г. предоставляет индивидуальный предприниматель из Пермского края Татьяна Коблинова. Также она получает подряды на ремонт тротуаров и благоустройство территорий. Содержанием объектов улично-дорожной сети занимается компания «Св-Арт». Подрядчик работает не только в Орджоникидзевском районе, но и в Железнодорожном, Кировском и Октябрьском. Помимо содержания дорог, компания занимается ремонтом тротуаров, утилизирует свалки, вывозит шины. За 12 месяцев Татьяна Коблинова заключила контракты на 2,2 млн руб., а «Св-Арт» на 24 млн руб.

В Железнодорожном и Октябрьском районах услуги по предоставлению разнорабочих для уборки объектов улично-дорожной сети и элементов внешнего благоустройства занимается компания «Регион-Ресурс». Также Железнодорожное ДЭУ заключало аналогичный контракт с челябинской компанией «Сервисный Персонал», однако договор был расторгнут по соглашению сторон. За 12 месяцев «Регион-Ресурс» заключил контракты на 22 млн руб.

Напомним, летом журналисты пытались разобраться в том, кто виноват, что Екатеринбург из-за ливней превращается в Венецию.

Так, в августе из-за сильного ливня затопило несколько улиц в центре города, в микрорайонах Сортировка и Эльмаш. Движение по ул. Шефской со стороны Егоршинского подхода перекрыли. Из-за перебоев с электроснабжением на некоторых перекрестках перестали работать светофоры — сотрудникам ГАИ пришлось самим регулировать движение.

Как рассказал телекомпании «4 Канал» начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов, городская ливневка не справилась с большим объемом воды из-за того, что оказалась засорена листьями, травой и пластиковыми пакетами.

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