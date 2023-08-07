В выходные Екатеринбург снова превратился в Венецию. Кто виноват?

По словам представителя МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», этого бы не произошло, если бы ливневку своевременно чистили. Между тем, 7 августа в городе снова ждут сильный дождь.

В воскресенье на Екатеринбург снова обрушилась стихия. Из-за сильного ливня затопило несколько улиц в центре города, в микрорайонах Сортировка и Эльмаш. Движение по ул. Шефской со стороны Егоршинского подхода перекрыли. Из-за перебоев с электроснабжением на некоторых перекрестках перестали работать светофоры — сотрудникам ГАИ пришлось самим регулировать движение.

Как рассказал телекомпании «4 Канал» начальник участка дождевой канализации МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения» Владимир Глухов, городская ливневка не справилась с большим объемом воды из-за того, что она оказалась засорена листьями, травой и пластиковыми пакетами. В воскресенье сотрудники его МБУ ливневку расчистили. В обычное время этой работой занимаются районные дорожно-эксплуатационные управления, пояснил Владимир Глухов.

Отметим, это уже второй сильный ливень за месяц, который выводит из строя городскую инфраструктуру. Как ранее писал DK.RU, 17 июля за один час ливня в Екатеринбурге выпало 21 мм осадков — более 20% от месячной нормы. Из-за дождя в городе на некоторых участках улиц было парализовано трамвайное и автомобильное движение, произошли сбои в работе электросети.

Сегодня 7 августа в Екатеринбурге снова ожидается сильный дождь и порывистый ветер. МЧС России по Свердловской области продлило штормовое предупреждение. В отделении пропаганды горГАИ рекомендовали водителям с небольшим стажем отказаться от поездок в непогоду.

Добавим, что в минувшее воскресенье в Екатеринбурге прошел марафон «Европа-Азия», из-за которого перекрывали улицы в центре города. Под дождем бежали около 5 тысяч человек.