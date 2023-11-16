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Счета заблокированы. Израильские банки начали ограничивать операции для россиян

Счета заблокированы. Израильские банки начали ограничивать операции для россиян
Иллюстрация: РИА новости

Под сегрегацию попадают инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт. Спасти может только европейское гражданство.

#САНКЦИИ#НОВОСТИ

Крупные израильские банки по предприсанию бельгийского депозитария Euroclear начали сегрегировать (обособлять) счета с ценными бумагами, которые принадлежат российским гражданам или российским налоговым резидентам, пишет РБК. Основатель международной финансовой компании SmartGen Ltd Марк Ойгман сообщил, что требование Euroclear вступило в силу с 13 ноября. Бельгийский депозитарий направил финансовым организациям Израиля запрос на ограничение операций для инвесторов — граждан России по покупке любых финансовых инструментов, учитываемых в депозитарии.

На этой неделе пошли повальные блокировки [счетов россиян с активами, в цепочке которых есть Euroclear]. По нашей информации, в большинстве израильских крупных банков уже предприняли шаги по блокировке активов, — сказал Ойгман.

Под сегрегацию попадают все инвесторы, имеющие российское гражданство, даже если одновременно у них есть израильский паспорт, добавил Марк Ойгман:

Наличие израильского паспорта не помогает избежать сегрегации, если у человека есть российский паспорт. Спасительным может оказаться наличие европейского паспорта, однако каждый банк самостоятельно решает, при наличии каких европейских гражданств счета клиента не попадают под сегрегацию, — сказал эксперт.

Партнер мультисемейного офиса ITSWM Игорь Кузнец напомнил, что аналогичный принцип сегрегации ранее работал в крупнейшем банке ОАЭ — Emirates NBD. Но ситуация в Израиле принципиально другая: 

в ОАЭ большинство российских инвесторов не являются одновременно гражданами ОАЭ, а только обладают местным ВНЖ и зачастую не проживают в ОАЭ постоянно, в Израиле абсолютное большинство инвесторов — российских граждан являются одновременно гражданами Израиля, постоянно живут и работают в Израиле в течение нескольких лет, — уточнил Кузнец.

Марк Ойгман обратил внимание, что израильские банки еще на прошлой неделе начали устно предупреждать клиентов о рисках блокировок. Многие инвесторы уже тогда продавали все, что можно было продать, чтобы не попасть под сегрегацию:

По моим оценкам, заблокировано мало бумаг, так как была проделана большая работа, и как минимум клиенты private banking, состоятельные россияне успели продать активы, подпадающие под сегрегацию. Сейчас с сегрегированных счетов нельзя выводить денежные средства и продавать ценные бумаги, но можно выводить купоны, если объем таких операций не превышает €100 тыс. в год на один счет.

Добавим, что ранее о необходимости сегрегации счетов россиян и белорусов объявила Казахстанская фондовая биржа (KASE). Обособление коснулось активов, «номинированных в валюте, отличной от тенге, и по инструментам, расчеты по которым проходят через международные расчетные депозитарии Euroclear и Clearstream», отмечал местный брокер Halyk Finance.

Также счета россиян с европейскими и американскими ценными бумагами по требованию Clearstream сегрегировал второй по размеру банк ОАЭ — Emirates NBD.

Автор: Екатерина Тарханова
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