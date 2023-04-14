Крупнейший банк ОАЭ начал переводить активы россиян на счета с ограничениями

Emirates NBD начал блокировать инвестиционные счета россиян. Их активы в ENBD переведут на отдельный сегрегированный счет, вывод средств с которого ограничат.

Счета россиян, в том числе официальных резидентов ОАЭ, попали под санкции Евросоюза, пишет РБК. Сегодня, 14 апреля, второй по размеру банк ОАЭ Emirates NBD начал переводить активы россиян на отдельные счета с ограничениями. В ENBD сообщили, что ограничения введены в соответствии с директивой Евросоюза. Они не распространяются на резидентов ЕС, Европейской экономической зоны или Швейцарии, однако под них подпадают резиденты ОАЭ.

Активы россиян в ENBD переведут на отдельный сегрегированный счет, вывод с которого средств ограничат. На него будут переводиться любые купоны и дивиденды, а также поступления от продажи ценных бумаг. Перевести их с этого отдельного счета в ENBD нельзя. Продать ценные бумаги со счета россияне смогут только с помощью механизма «поставка, свободная от платежа» (Free-Of-Payment, FOP). В отличие от механизма «поставка против платежа» (Delivery Versus Payment, DVP), когда ценная бумага и деньги переводятся одновременно, этот принцип означает, что продавец вначале передает ценную бумагу покупателю и лишь затем получает деньги. Как отмечает Forbes, такой механизм создает дополнительные риски для продавца.

ENBD использует услуги депозитариев Clearstream и Euroclear: в прошлом году после введения против России санкций ЕС эти депозитарии заморозили хранящиеся у них ценные бумаги россиян. Однако получить доступ к активам можно было при переводе их в «дружественную» юрисдикцию, например в ОАЭ, чем и пользовались многие попавшие под ограничения. Мартовское исследование аналитической компании Frank RG показало, что ОАЭ оказались одним из наиболее популярных направлений для вывода средств из России состоятельными гражданами (15,6%). Вложения в недвижимость в Эмиратах составили 750–800 млрд руб.

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