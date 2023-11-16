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На строительство суда в Академическом потратят почти миллиард рублей

На строительство суда в Академическом потратят почти миллиард рублей
Иллюстрация: све.рф

Комплекс будет состоять из двух зданий, в которых разместят 10 участковых мировых судей и 30 залов судебных заседаний. Контракт на строительство заключен с компанией «Стройтэк».

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

В Академическом районе Екатеринбурга стартовало строительство суда. Создание нового учреждения позволит перераспределить нагрузку между районными судами Екатеринбурга, поскольку сейчас жители Академического вынуждены обращаться в суды Верх-Исетского и Ленинского районов.

Впервые в России мы создаем новый суд. Обычно это происходит путем реорганизации уже существующих учреждений. И создание этого нового суда — большой пример для всей России, — заявил председатель комитета по государственному строительству и законодательству Государственной думы Павел Крашенинников.

По словам председателя Свердловского областного суда Владимира Дмитриева, новый суд в Академическом районе станет самым инновационным в регионе с точки технического оснащения и комфорта, созданного для посетителей.

Объект строит компания «Стройтэк». Контракт с ней был заключен по результатам тендера, проведенного администрация Екатеринбурга. Начальная стоимость контракта составила 945,7 млн руб.

Под здание суда выделено место на перекрестке улиц Академика Сахарова и Вильгельма де Геннина. Этот объект положит начало строительству административного квартала, где разместятся ЗАГС, районное управление соцполитики и другие организации.

Ранее DK.RU сообщил, что в Екатеринбурге собираются строить «новый Академ». На форуме 100+ TechnoBuild презентовали проект комплексной застройки «Горнощитский». Жилой район будет расположен рядом с «Солнечным», он займет 804 га. Проживать в нем будут 123 тыс. человек, объем жилого строительства составит 3,7 млн кв. м (из 4,43 млн кв. м общей застройки), проект будет реализовываться в четыре этапа и должен быть закончен к 2035 г. Работы будет вести ГК КОРТРОС.

Читайте также: «Академический — образец того, как должны строится современные города».

Автор: Виктория Говорковская
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