Новый Академ: в Екатеринбурге презентуют жилой район «Горнощитский»

Он будет граничить с жилым районом «Солнечный» и строящимся промышленным парком «Про-Бизнес-Парк» и займет минимум 804 га. Дома должны возвести до 2035 г.

На форуме 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге презентуют проект комплексной застройки «Горнощитский», работы будет вести ГК КОРТРОС.

Жилой район будет расположен рядом с «Солнечным», он займет 804 га. Проживать в нем будут 123 тыс. человек, объем жилого строительства составит 3,7 млн кв. м (из 4,43 млн кв. м общей застройки), проект будет реализовываться в четыре этапа и должен быть закончен к 2035 г.

Как пишет РБК Екатеринбург, территория, которую планируется освоить в ближайшие 12 лет, находится по обе стороны от общегородских транспортных магистралей — улицы Лучистой и ЕКАД. Участок застройки первой очереди граничит с застраивающимся жилым районом «Солнечный» и строящимся промышленным парком «Про-Бизнес-Парк».

В презентации проекта, сообщает издание, сказано, что «территория с окружением в естественных рубежах формирует планировочное образование площадью более 1500 га, что сравнимо с соседним районом Академический. В перспективе планируется формирование нового административного района». Возможно, в новое административное образование войдут и жилые районы «Солнечный» и «Горный щит», сейчас они входят в состав Чкаловского района Екатеринбурга.

В «Горнощитском» должны появиться жилье разных типов застройки и этажности, включая кварталы с индивидуальными жилыми домами, парк вдоль реки Шиловки, в котором оборудуют пешеходный променад, функциональные спуски к воде, площадки массовых мероприятий, спортивные и игровые хабы.

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