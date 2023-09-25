Трамвайную ветку в Академическом продлят почти на 5 км

Предполагается, что трамвай будет ходить до ул. Предельной, где построят кольцо и ремонтный цех. Правда, пока конкретные сроки реализации проекта не называются.

Администрация Екатеринбурга забронировала участки земель, чтобы продлить недавно построенную трамвайную ветку в Академическом районе до микрорайона УНЦ. Документацию по планировке территории утвердил мэр Алексей Орлов.

Предполагается, что новая трамвайная ветка пройдет от временного кольца на ул. Вильгельма де Геннина в районе Преображенского парка по улице Тимофеева-Ресовского (через жилые кварталы, которые сейчас застраиваются), выйдет на ул. Академика Сахарова и на ул. Амундсена. В районе пересечения ул. Амундсена и Предельной построят трамвайное кольцо и ремонтный цех для электротранспорта.

Протяженность новой трамвайной линии — 4,7 км. Общая площадь проектируемой территории составит 40,9 га. Сроки строительства линии пока не называются.

Как уже писал DK.RU, строительство первого участка трамвайной ветки в Академический район началось в ноябре 2021 г., а закончилось в этом году. В рамках этого этапа проложили около 4,5 км трамвайных путей, около 3 км автодороги, установили опоры контактной сети, шумозащитные экраны и 14 остановочных комплексов. Проект обошелся в 15,2 млрд руб.

Технический старт движения по новой трамвайной линии — от кольца на ул. Волгоградской до временного кольца на ул. Вильгельма де Геннина губернатор Евгений Куйвашев и Алексей Орлов дали 6 сентября. Предполагается, что эту ветку в перспективе продлят и до Широкой речки.