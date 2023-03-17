В Екатеринбурге пустят трамвай до Широкой речки

Протяженность линии, которую планируют построить, составляет 4,2 км, еще 9 га забронировали под трамвайное депо, которое появится севернее электроподстанции «Рябина».

Второму этапу реализации проекта по строительству трамвайной линии в Академический район — быть. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, которая будет предназначена для трамвайной линии от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Евгения Савкова.

Часть маршрута из центра города пройдет по трамвайной линии, которую сейчас тянут в центр Академического района (на карте — красным). Как сообщили в пресс-службе мэрии, дальше магистраль (на карте — синим) пройдет через пр. Академика Сахарова и ул. Хрустальногорскую, а дальше — по ул. Евгения Савкова, пересекая ул. Майская, Ручейная и Карасьевская. Протяженность новой линии составит 4,2 км. Вдоль нее обустроят велодородки, шириной 3 м.

Трамвайное депо планируют построить на ул. Евгения Савкова, севернее электроподстанции «Рябина». Под объект забронировали земельный участок, площадью 9 га.

Реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов уральской столицы – строительство трамвайной линии в Академический район – выступит мощным импульсом для дальнейшего развития жилищного строительства за счёт формирования эффективной транспортной системы. Новый трамвайный маршрут позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить окружающую среду путём использования экологически чистого вида транспорта, — добавили в пресс-службе мэрии.

Сроки строительства пока не называются.

Как ранее писал DK.RU, сейчас обустраивается трамвайная ветка, которая соединит Академический с центром Екатеринбурга. Первая очередь предусматривает строительство временного кольца с конечной остановкой в районе Преображенского парка и трамвайной линии по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до ул. Волгоградской. Работы, согласно контракту, должны закончиться в 2024 г., однако мэрия поставила перед подрядчиками задачу закончить на год раньше, чтобы успеть к юбилею города.

Напомним, ранее стало известно, что в следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд руб. За это время планируется реконструировать ул. Академика Парина и Академика Ландау.