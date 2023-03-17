Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 16.03
75,74
80,87
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

В Екатеринбурге пустят трамвай до Широкой речки

В Екатеринбурге пустят трамвай до Широкой речки
Иллюстрация: екатеринбург.рф

Протяженность линии, которую планируют построить, составляет 4,2 км, еще 9 га забронировали под трамвайное депо, которое появится севернее электроподстанции «Рябина».

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

Второму этапу реализации проекта по строительству трамвайной линии в Академический район — быть. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории, которая будет предназначена для трамвайной линии от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Евгения Савкова.

Часть маршрута из центра города пройдет по трамвайной линии, которую сейчас тянут в центр Академического района (на карте — красным). Как сообщили в пресс-службе мэрии, дальше магистраль (на карте — синим) пройдет через пр. Академика Сахарова  и ул. Хрустальногорскую, а дальше — по ул. Евгения Савкова, пересекая ул. Майская, Ручейная и Карасьевская. Протяженность новой линии составит 4,2 км. Вдоль нее обустроят велодородки, шириной 3 м.

В Екатеринбурге пустят трамвай до Широкой речки 1

Трамвайное депо планируют построить на ул. Евгения Савкова, севернее электроподстанции «Рябина». Под объект забронировали земельный участок, площадью 9 га.

Реализация одного из крупнейших инфраструктурных проектов уральской столицы – строительство трамвайной линии в Академический район – выступит мощным импульсом для дальнейшего развития жилищного строительства за счёт формирования эффективной транспортной системы. Новый трамвайный маршрут позволит обеспечить доступность и комфорт перемещения горожан, а также сохранить окружающую среду путём использования экологически чистого вида транспорта, — добавили в пресс-службе мэрии. 

Сроки строительства пока не называются. 

Как ранее писал DK.RU, сейчас обустраивается трамвайная ветка, которая соединит Академический с центром Екатеринбурга. Первая очередь предусматривает строительство временного кольца с конечной остановкой в районе Преображенского парка и трамвайной линии по ул. Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной до ул. Волгоградской. Работы, согласно контракту, должны закончиться в 2024 г., однако мэрия поставила перед подрядчиками задачу закончить на год раньше, чтобы успеть к юбилею города.

Напомним, ранее стало известно, что в следующие три года на дороги в Академическом потратят 1,7 млрд руб. За это время планируется реконструировать ул. Академика Парина и Академика Ландау.

Автор: Елизавета Порошина
Система Orphus
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl + Enter.
Самое читаемое
  • В офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из МосквыВ офис екатеринбургского бизнесмена Сергея Шмотьева нагрянули силовики из Москвы
  • Накануне съезда РСПП и встречи с Путиным из правления союза исключат более 15 бизнесменовНакануне съезда РСПП и встречи с Путиным из правления союза исключат более 15 бизнесменов
  • «Для отжима бизнеса вполне себе нормальная формулировка». Адвокат — об обыске в «ФОРЭСе»«Для отжима бизнеса вполне себе нормальная формулировка». Адвокат — об обыске в «ФОРЭСе»
  • Бунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказовБунт в Wildberries: в Екатеринбурге закрываются пункты выдачи заказов
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.