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6 сентября в Академическом запустят движение трамваев по новой ветке

6 сентября в Академическом запустят движение трамваев по новой ветке
Иллюстрация: DK.RU

Для работы этой линии городу нужно 20 новых пассажирских вагонов, каждый из которых стоит по 160 млн руб.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В среду, 6 сентября, в Академическом районе Екатеринбурга запустят движение трамваев по новой ветке. Это будет технический старт, на котором будут присутствовать глава города Алексей Орлов и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

По словам Алексея Орлова, всего для ветки нужно 20 новых вагонов, каждый из которых стоит 160 млн руб., пишет «Ъ-Урал».

Строительство трамвайной линии началось в ноябре 2021 г. Стоимость проекта оценивается в 15,2 млрд руб. 

Напомним, что тестировать новую трамвайную ветку начали еще в середине августа. Новый маршрут проходит по ул. Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченской, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

Отметим, аналогичные тестовые испытания проводили при запуске трамваев в Верхнюю Пышму, движение отлаживали при наезде 20 тыс. тонн, это необходимо для просаживания грунта, проверки контактной сети и технического сглаживания.

В этом году власти изменили схему шести трамвайных маршрутов. С 1 августа в Екатеринбурге перестали функционировать трамваи № 9, 12, 16 и 33, трамвай №8 объединили с №22, а 14-й — с 25-м. Вагоны с закрытых маршрутов направлены на другие рейсы. Таким образом чиновники мэрии рассчитывают сократить интервалы движения и улучшить транспортную связь между районами.

Читайте также на DK.RU: Алексей Орлов рассказал о новых шагах в развитии общественного транспорта.

Автор: Татьяна Юстус
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