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Первые трамваи поехали в Академический

Первые трамваи поехали в Академический
Иллюстрация: Е1

Пока ветку только тестируют, но власти рассчитывают, что вагоны с пассажирами поедут по направлению еще до конца 2023 г. — на год раньше, чем планировалось.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В Академический район Екатеринбурга отправились первые трамваи. Сегодня, 16 августа, начались тестовые испытания трамвайной линии из Академического в район парка им. Маяковского. Маршрут проходит по ул. Вильгельма де Геннина, Серафимы Дерябиной, Белореченской, Радищева, Куйбышева, Луначарского, Тверитина и Мичурина.

Новую трамвайную ветку запускают раньше графика, планировалось, что работы будут закончены только к декабрю 2024 г. Сейчас власти говорят, что первые пассажиру поедут по новой ветке до конца 2023 г.

Отметим, аналогичные тестовые испытания проводили при запуске трамваев в Верхнюю Пышму, движение отлаживали при наезде 20 тыс. тонн, это необходимо для просаживания грунта, проверки контактной сети и технического сглаживания.

Напомним, трамвайную ветку в Екатеринбурге планируется также протянуть до Широкой Речки, построить там депо и трамвайное кольцо.

Напомним, также в городе меняют номера общественного транспорта, теперь нумерация будет сквозной, в следующей очередности: трамваи, троллейбусы, автобусы. Из-за чего сервисы, информирующие горожан о движении общественного транспорта, работали с серьезными перебоями.

Также на DK.RU: Алексей Орлов рассказал о новых шагах в развитии общественного транспорта в 2023 году

Автор: Александра Клименко
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