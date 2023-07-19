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В Екатеринбурге меняют маршруты и номера трамваев

В Екатеринбурге меняют маршруты и номера трамваев
Иллюстрация: телеграм

Горожан ждут изменения нумерации и маршрутов сначала трамваев, а затем и троллейбусов с автобусами. Это часть реформы системы городского транспорта.

#ТРАНСПОРТ#НОВОСТИ

В Екатеринбурге через две недели обновят нумерацию трамваев и троллейбусов. Поменяются и сами маршруты. Нововведение должно увеличить плотность движения на маршрутах через город к новым районам, на части маршрутов появятся новые остановки. С 1 августа меняются четыре трамвайных маршрута:

  • № 9 вместо «Керамическая – ЦПКиО» станет «Керамическая – метро «Ботаническая»;
  • № 12 вместо «7 Ключей – ВИЗ» станет «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;
  • № 16 вместо «Эльмаш – Шарташ» станет «Волгоградская – УрФУ»;
  • № 17 вместо «Эльмаш – Машиностроителей» станет «Керамическая – Кушвинская».

Кроме того, в ближайшее время мэрия сделает нумерацию маршрутов сквозной. Все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39.

Трамвайные маршруты будут выглядеть так:
— Маршрут № 1: Вторчермет – ВИЗ;
— Маршрут № 2: Эльмаш – ВИЗ;
— Маршрут № 3: ЦПКиО – ВИЗ;
— Маршрут № 4: Южная – Шарташ;
— Маршрут № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;
— Маршрут № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;
— Маршрут № 7: Эльмаш – 7 Ключей;
— Маршрут № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;
— Маршрут № 9: Керамическая – метро «Ботаническая»;
— Маршрут № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;
— Маршрут № 11: ВИЗ – Зеленый остров;
— Маршрут № 12: 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта;
— Маршрут № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;
— Маршрут № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;
— Маршрут № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;
— Маршрут № 16: Волгоградская – УрФУ;
— Маршрут № 17: Керамическая – Кушвинская;
— Маршрут № 18: Волгоградская – Шарташ;
— Маршрут № 19: Машиностроителей – Волгоградская;
— Маршрут № 20: ЦПКиО – Шарташ;
— Маршрут № 21: ЦПКиО – Кирова;
— Маршрут № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;
— Маршрут № 24: 7 Ключей – Эльмаш.

Нумерация автобусов также изменится, нововведения вступят в силу в сентябре. Чтобы жителям города было легче разобраться, мэрия запустила телеграм-бот, где можно узнать обо всех изменениях на маршрутах.

Замена номеров трамваев — часть реформы. Городской общественный электротранспорт впервые за много лет могут передать в концессию частным компаниям, на эту тему велись переговоры. Поэтому маршруты, вероятно, и дальше будут меняться: их будут оптимизировать, сокращать или отменять в пользу более популярных направлений.

Напомним, ранее стало известно, что в Екатеринбург могут приехать 60 новых составов трамваев. Министр транспорта и дорожного хозяйства Василий Старков сообщал, что сотрудники ведомства совместно с горадминистрацией рассматривают возможность приобретения современного состава для новой ветки в Академическом и других маршрутов, «наиболее востребованных горожанами». Глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время выступления перед депутатами городской думы рассказал, что из региона в Москву была направлена заявка на закупку трамваев для областной столицы. Орлов добавил, что этот вопрос буквально накануне губернатор Евгений Куйвашев обсуждал с федеральным вице-премьером Дмитрием Григоренко, заявку предварительно одобрили.

Также на DK.RU: Екатеринбуржцы лишатся 6 трамвайных маршрутов, но смогут проехать в вагонах за 160 млн

Автор: Александра Клименко
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