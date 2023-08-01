Сервис «Транспорт онлайн» в Екатеринбурге работает с серьезными сбоями

Горожане наблюдают проблемы уже два дня. Также после смены маршрутов в приложении «Яндекс.Общественный транспорт» стабильно отражается только движение автобусов и трамваев.

В Екатеринбурге второй день не работает сервис «Транспорт онлайн». Произошло это, видимо, из-за смены номеров маршрутов.

В понедельник, 31 июля, сервис не открывался вообще и выдавал ошибку, сегодня же не загружаются названия остановок транспорта, если нажать на любую остановку, появляется сообщение «нет данных».

В приложении «Яндекс.Общественный транспорт» стабильно отражается только движение автобусов и трамваев в городе. Переименованные троллейбусы из базы пропали.

Напомним, с 1 августа в городе меняется нумерация трамвайных и троллейбусных маршрутов. Она станет единой для всего общественного транспорта города, отсчет будет начинаться с трамваев.

Все трамваи будут следовать под номерами с 1 по 24, а троллейбусы — с 25 по 39.

Трамвайные маршруты будут выглядеть так:

— Маршрут № 1: Вторчермет – ВИЗ;

— Маршрут № 2: Эльмаш – ВИЗ;

— Маршрут № 3: ЦПКиО – ВИЗ;

— Маршрут № 4: Южная – Шарташ;

— Маршрут № 5: Площадь 1-й Пятилетки – Шарташ;

— Маршрут № 6: Машиностроителей – ЦПКиО;

— Маршрут № 7: Эльмаш – 7 Ключей;

— Маршрут № 8: 40 лет ВЛКСМ – Машиностроителей;

— Маршрут № 9: Керамическая – метро «Ботаническая»;

— Маршрут № 10: ЦПКиО – 7 Ключей;

— Маршрут № 11: ВИЗ – Зеленый остров;

— Маршрут № 12: 40 лет ВЛКСМ – Дворец спорта;

— Маршрут № 13: 40 лет ВЛКСМ – 7 Ключей;

— Маршрут № 14: Керамическая – Фрезеровщиков;

— Маршрут № 15: Вторчермет – 40 лет ВЛКСМ;

— Маршрут № 16: Волгоградская – УрФУ;

— Маршрут № 17: Керамическая – Кушвинская;

— Маршрут № 18: Волгоградская – Шарташ;

— Маршрут № 19: Машиностроителей – Волгоградская;

— Маршрут № 20: ЦПКиО – Шарташ;

— Маршрут № 21: ЦПКиО – Кирова;

— Маршрут № 23: Машиностроителей – 40 лет ВЛКСМ;

— Маршрут № 24: 7 Ключей – Эльмаш.

Также с 1 августа изменились четыре трамвайных маршрута:

№ 9 вместо «Керамическая – ЦПКиО» станет «Керамическая – метро «Ботаническая»;

№ 12 вместо «7 Ключей – ВИЗ» станет «40 лет ВЛКСМ – Дворец Спорта»;

№ 16 вместо «Эльмаш – Шарташ» станет «Волгоградская – УрФУ»;

№ 17 вместо «Эльмаш – Машиностроителей» станет «Керамическая – Кушвинская».

Нумерация автобусов также изменится, нововведения вступят в силу в сентябре. Чтобы жителям города было легче разобраться, мэрия запустила телеграм-бот, где можно узнать обо всех изменениях на маршрутах.

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