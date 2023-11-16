Ресторатор и основатель сети «Тануки» Александр Орлов объявлен в федеральный розыск

В 2023 г. Александр Орлов поэтапно избавлялся от российского бизнеса: продал долю в «Тануки» и российское подразделение Bulldozer Group. Сейчас у бизнесмена нет проектов в России.

Основателя сетей «Тануки» и «Ерш», ресторатора Александра Орлова объявили в федеральный розыск, пишет Коммерсант. Информация об этом появилась в базе данных МВД.

По данным Shot, предпринимателю вменяют ч. 2, п. а, б ст. 165 УК «Причинение особо крупного имущественного ущерба организованной группой». По этой статье ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Александр Орлов — один из самых известных рестораторов в России, рассказывал DK.RU. Сеть японских ресторанов «Тануки» насчитывает 76 точек, 66 из которых расположены в Москве, остальные — в Екатеринбурге, Краснодаре, Самаре, Воронеже и т. д. В холдинг также входят пивные рестораны «Ёрш» и сервис доставки «Твоя пицца».

«Тануки» также работает в США, Казахстане, Узбекистане и ОАЭ, среди проектов ресторатора также перуанский ресторан Ichu — в Гонконге, а также рестораны Cipriani, Gaia, Shanghai me и Sand — в Дубае.

Напомним, что Александр Орлов уехал из России в начале 2022 г., позже он сообщил, что сосредоточится на развитии зарубежных проектов.

В августе 2023 г. бизнесмен продал доли в 33,3% в трех фирмах: «Тануки», «Тануки-Краснодар» и «Тануки-Н.-Новгород». Сумма сделки составила около 70-80 млн руб.

Также летом 2023 г. предприниматель продал российский бизнес ресторанной группы Bulldozer Group — Alba Group (куда входят «Хорошая девочка», Eshak, «Такахули» и «Манана») группе инвесторов с Ближнего Востока. На данный момент у ресторатора нет проектов на территории России.