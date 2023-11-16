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В Екатеринбурге создадут особую экономическую зону для автопроизводителей из Китая

В Екатеринбурге создадут особую экономическую зону для автопроизводителей из Китая
Иллюстрация: телеграм-канал Свердловский пул

На площадке будут собирать легковые машины и грузовики, электротехнику и другие товары. Она разместится по соседству с транспортно-логистическим центром «Уральский».

#СТРОЙКА#НОВОСТИ

Генеральный директор компании «Логопер», председатель совета директоров «Екатеринбургского транспортного терминала» Александр Кахидзе рассказал на форуме «Города России» о планах по созданию в Екатеринбурге особой экономической зоны для китайского бизнеса.

ОЭЗ появится рядом с существующим транспортно-логистическим центром «Уральский». В 2024 г. будет достроена вторая очередь ТЛЦ, параллельно оператор подаст заявку на создание ОЭЗ. Пройти все процедуры и получить разрешение в компании надеются до конца года.

Предполагается, что на территории новой ОЭЗ будут собирать легковые и грузовые авто, электротехнику и другие товары.

Нельзя до бесконечности возить готовые машины, надо рано или поздно начинать локализировать производство. В будущем локализация может стать больше и достигнуть 50–70%. Думаю, в 2024 г. договоримся с китайскими коллегами, которые будут собирать, — сказал глава компании «Логопер» (цитата по РБК).

Напомним, что ТЛЦ «Уральский» открылся в ноябре 2022 г. Это часть проекта «Сухой порт». Региональные власти позиционируют проект «Сухой порт» как стратегическую инициативу по развитию логистической, автодорожной, пассажирской и авиационной инфраструктуры, которая обеспечит возможности для перевалки грузов в Екатеринбурге. Предполагается, что эффект от его создания Средний Урал почувствует к 2035 г.

Читайте также на DK.RU: «Сухой порт» Екатеринбурга станет одним из крупнейших логистических центров страны

Автор: Виктория Говорковская
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