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«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок
Иллюстрация: «Первостроитель»

«По нашим данным, 25% покупателей жилья в новых комплексах «Первостроителя» переезжают из домов, построенных им же». Какие шаги нужно предпринять застройщику, чтобы добиться подобной лояльности?

#СПЕЦПРОЕКТЫ#КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

Екатеринбург растет и преображается на глазах. С начала двухтысячных девелоперы ведут активное освоение бывших промышленных площадок. В городе есть немало таких примеров.

Первопроходцы в КРТ

С освоением территории бывшей фабрики «Уралобувь» связана история компании «Первостроитель». В начале 2000-х гг. девелопер начал переосмысление и развитие этого участка, и за 20 лет на месте неприглядной промзоны раскинулся целый микрорайон — с комфортным жильем, уютными и безопасными дворами, детскими площадками, поликлиниками, магазинами, местами для отдыха и даже собственным бильярдным клубом. Фактически микрорайон стал одним из первых проектов комплексного развития территории в Екатеринбурге.

Мы изначально понимали, что должны не просто строить квадратные метры, наша задача — создавать красивые, удобные, современные городские кварталы, в которых людям будет комфортно жить. Именно поэтому у нас появляются коммерческие помещения, общепит, детские сады, бульвары, дороги и паркинги, — объясняет Андрей Пономарев, руководитель Департамента развития девелоперской компании «Первостроитель».

Вместе с тем компании хотелось сохранить исторический дух и преемственность этого места. В этом году в честь 300-летия Екатеринбурга в одном из домов флагманского объекта «Первостроитель» — компаунде «Проспект Мира» был открыт Музей истории места.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 1Открытие Музея истории места

В музее собрана летопись жизни Втузгородка: исторические хроники, в которых показано развитие микрорайона, начиная с 1910 г. К примеру, можно увидеть, каким раньше было здание УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), когда по этой территории проехал первый трамвай, как выглядели улицы без привычных нам зданий. В отдельной витрине представлены образцы продукции фабрики «Уралобувь». Тут же стоит красное знамя ордена Ленина — высшей «мирной» награды СССР, на фоне которого фотографировали передовиков производства.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 2Музей истории места стал подарком к 300-летию Екатеринбурга

«В организации этого пространства нам помогал Музей истории Екатеринбурга. Мы очень рады, что смогли сделать городу подарок к 300-летию, открыв свой «Музей истории места». Считаем своим долгом сохранить память о первых строителях Екатеринбурга и людях, ставших гордостью города и страны. Мы уверены, что знать историю места, где ты живешь, — это повод для гордости и особого отношения к своему дому»,  — рассказывает Андрей Пономарев.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 3В музее собрана своеобразная летопись жизни Втузгородка

В комфортном районе все сосуществует гармонично

Комплексное освоение территории — безусловное благо для города, но оно требует бережной работы с людьми. Люди привыкают к старому, им дороги места, знакомые с детства, и когда на место заходит девелопер и обещает полное преображение привычного окружения, не все готовы принять такие перемены. Но без переосмысления промышленных территорий невозможно сделать город по-настоящему красивым и удобным для жизни.

Старые предприятия, огороженные глухими заборами, городу уже не нужны. Раньше они работали на экономику региона, но теперь, когда заводы выносят за городскую черту, в этих локациях необходимо создавать жизнь, — говорит Андрей Пономарев.

Именно жилое строительство выступает драйвером больших преобразований: новые кварталы притягивают горожан и наполняют место жизнью. Если раньше девелоперы пытались воткнуть «свечку» внутри существующего района и уйти с локации, то теперь стало гигиенической нормой создать вокруг нового дома всю необходимую инфраструктуру, чтобы жильцы приезжали домой не только переночевать, но и могли полноценно отдыхать, заниматься спортом, хобби, в безопасности воспитывать детей.

«Чтобы создать комфортный для жизни район, нужно помнить, что все в нем должно гармонично сосуществовать: продуманные дворы и планировки квартир, благоустроенные придомовые территории и нужные коммерческие площади, социальные объекты в шаговой доступности», — уточняет Андрей Пономарев.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 4Флагманский проект компании — компаунд «Проспект Мира»

Что такое — жить в домах «Первостроителя»

Историческая преемственность в принципах работы «Первостроителя» коснулась и социальной сферы. Например, раньше на территории фабрики «Уралобувь» действовал детский сад: работницы фабрики могли оставлять детей под присмотром нянечек и заниматься рабочими делами. На том же месте «Первостроитель» построил новый современный муниципальный детский сад.

А вскоре вырастут и возможности для школьников — по заказу администрации Екатеринбурга застройщик подготовил проект реконструкции муниципальной общеобразовательной школы №134 по адресу ул. Комсомольская, 74. Новое здание позволит значительно увеличить количество учащихся — до 1500 вместо 500.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 5Детский сад №34

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 6Визуализация школы №134 после реконструкции

Как правило, теплые добрососедские отношения возникают там, где есть места для совместного времяпровождения. Каждый дом, построенный «Первостроителем», имеет собственный двор с местами, свободными от автомобилей, детскими площадками, кортами и зонами для занятий спортом. В центре первой очереди домов расположена общая для всех прогулочная аллея. Собственная управляющая компания заботится о досуге жителей: украшает дворы к новогодним праздникам, строит ледяные горки и ставит елки, проводит общедворовые праздники.

Двор флагманского проекта компании — компаунда «Проспект Мира» — объединяет другие дома жилого комплекса и включает в себя сразу несколько экологичных детских площадок, спортивные зоны для подростков и взрослых, а также специальную лаунж-зону с лежаками, фонтаном и ручьем.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 7

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 8В живописном дворе могут полноценно отдыхать как взрослые, так и дети

Безопасность жителей  — одна из приоритетных задач в создании комфортной жизни, считает застройщик. В микрорайоне действует собственная служба безопасности, которая следит за порядком с помощью камер, расположенных на фасадах, в подъездах, лифтах. Изображение с них передается в единый мониторинговый центр, а в случае ЧП (что, к слову, случается крайне редко), служба быстрого реагирования мгновенно оказывается на месте происшествия.

За годы развития в компании «Первостроитель» были сформулированы собственные стандарты качества, нередко предвосхищающие рынок. Это относится и к планировочным и инженерным решениям, и к стандартам энергоэффективности. Так, собственная котельная, обеспечивающая теплом все дома микрорайона и прилегающие к ним дома других застройщиков, была запроектирована вместе с началом работ в локации. Многие свои решения «Первостроитель» применял задолго для того, как они стали «гигиеническим минимумом» комфортного жилья, а некоторые и сейчас вызывают неподдельный интерес у профессионалов. Так, новые дома застройщика оснащены редкой для многоквартирных домов системой приточно-вытяжной вентиляции. Благодаря ей воздух в квартиры попадает, проходя фильтрацию и полностью заменяется в течение часа.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 9Центральный ресепшн компаунда «Проспект Мира»

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 10Холл первого этажа в одном из домов компаунда

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 11Окна в нью-йоркском стиле

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 12Визуализация террасы на 20 этаже

В 2021 г. компания приняла решение заняться собственными коммерческими проектами. Так на территории микрорайона появились собственные фитнес-клуб Lagom Gym (Лагом Джим) с огромным бассейном, широким выбором групповых программ и современными тренажерами, медицинский центр «Рекреаль», ресторан современной кухни Public (Паблик), бильярдный клуб Public Club Billiards (Паблик Клаб Биллиардс), отель Far Four Inn&Suite (Фар Фор Ин энд Сьют). Расчет был в первую очередь на жителей микрорайона, у которых здесь есть собственные привилегии.

В развитии бильярда «Первостроитель» пошел дальше: в 2023 г. в клубе прошел первый международный турнир по русскому бильярду на Кубок Главы города, а позже была создана Уральская академия бильярда, которая планирует поддерживать и выращивать собственных чемпионов в этом виде спорта.

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 13Ресторан современной кухни Public

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 14Public Club Billiards

«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок 15Фитнес клуб Lagom Gym

Несмотря на то что в микрорайоне уже многое сделано, дальнейших планов у «Первостроителя» много. Во-первых, продолжится возведение жилья: начнется строительство двух жилых домов  — на ул. Мира, 39 и ул. Библиотечная, 41. По первому адресу ранее располагалось заводоуправление «Уралобуви», теперь на его месте появится дом бизнес-класса. Второй дом — это крепкий комфорт-класс, где будут применены все стандарты и принципы застройщика: энергоэффективные фасады, современная система вентиляции, регулируемая система теплоснабжения.

А чтобы улучшить транспортную доступность микрорайона, девелопер совместно с городскими властями подготовил проект реконструкции улицы Комсомольской от Малышева до транспортной развязки у концерна «Калина».

Мы целенаправленно развиваем локацию, сами формируем среду, которая органично встраивается в структуру мегаполиса. Мы несем ответственность за то, чтобы у наших жителей было достаточно мест в детских садах и школах, чтобы они могли полноценно работать и отдыхать, чтобы их не заботили транспортные проблемы. В своих будущих проектах в других локациях мы планируем придерживаться тех же принципов,  — рассказывает Пономарев.

Такая социальная ответственность приносит ощутимые бонусы, в числе главных  — лояльное отношение к микрорайону и доверие к застройщику. «Первостроителю» удалось создать благоприятную атмосферу, объединить жителей по сходству интересов, избежать социального расслоения. В итоге четверть покупателей новых квартир в домах застройщика  — это те, кто либо жил в этой локации раньше, либо переезжает сюда вслед за родственниками и друзьями. «Это очень существенный показатель», — заключает Андрей Пономарев.

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Фото предоставлено компанией «Первостроитель».

Реклама. Рекламодатель: ООО «АН «Мира 39» (ИНН 6670087495). Дома ул. Мира, 47, ул. Мира, 47/2, ул. Мира 47/3, ул. Мира, 47/5, ул. Мира, 47/7 сданы, дом 11.6 по ПЗУ, застройщик — ООО «Специализированный застройщик». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

Автор: Мария Смирнова
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