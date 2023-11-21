«Старые заводы за забором городу не нужны». Как «Первостроитель» преобразил Втузгородок

«По нашим данным, 25% покупателей жилья в новых комплексах «Первостроителя» переезжают из домов, построенных им же». Какие шаги нужно предпринять застройщику, чтобы добиться подобной лояльности?

Екатеринбург растет и преображается на глазах. С начала двухтысячных девелоперы ведут активное освоение бывших промышленных площадок. В городе есть немало таких примеров.

Первопроходцы в КРТ

С освоением территории бывшей фабрики «Уралобувь» связана история компании «Первостроитель». В начале 2000-х гг. девелопер начал переосмысление и развитие этого участка, и за 20 лет на месте неприглядной промзоны раскинулся целый микрорайон — с комфортным жильем, уютными и безопасными дворами, детскими площадками, поликлиниками, магазинами, местами для отдыха и даже собственным бильярдным клубом. Фактически микрорайон стал одним из первых проектов комплексного развития территории в Екатеринбурге.

Мы изначально понимали, что должны не просто строить квадратные метры, наша задача — создавать красивые, удобные, современные городские кварталы, в которых людям будет комфортно жить. Именно поэтому у нас появляются коммерческие помещения, общепит, детские сады, бульвары, дороги и паркинги, — объясняет Андрей Пономарев, руководитель Департамента развития девелоперской компании «Первостроитель».

Вместе с тем компании хотелось сохранить исторический дух и преемственность этого места. В этом году в честь 300-летия Екатеринбурга в одном из домов флагманского объекта «Первостроитель» — компаунде «Проспект Мира» был открыт Музей истории места.

Открытие Музея истории места

В музее собрана летопись жизни Втузгородка: исторические хроники, в которых показано развитие микрорайона, начиная с 1910 г. К примеру, можно увидеть, каким раньше было здание УГТУ-УПИ (ныне УрФУ), когда по этой территории проехал первый трамвай, как выглядели улицы без привычных нам зданий. В отдельной витрине представлены образцы продукции фабрики «Уралобувь». Тут же стоит красное знамя ордена Ленина — высшей «мирной» награды СССР, на фоне которого фотографировали передовиков производства.

Музей истории места стал подарком к 300-летию Екатеринбурга

«В организации этого пространства нам помогал Музей истории Екатеринбурга. Мы очень рады, что смогли сделать городу подарок к 300-летию, открыв свой «Музей истории места». Считаем своим долгом сохранить память о первых строителях Екатеринбурга и людях, ставших гордостью города и страны. Мы уверены, что знать историю места, где ты живешь, — это повод для гордости и особого отношения к своему дому», — рассказывает Андрей Пономарев.

В музее собрана своеобразная летопись жизни Втузгородка

В комфортном районе все сосуществует гармонично

Комплексное освоение территории — безусловное благо для города, но оно требует бережной работы с людьми. Люди привыкают к старому, им дороги места, знакомые с детства, и когда на место заходит девелопер и обещает полное преображение привычного окружения, не все готовы принять такие перемены. Но без переосмысления промышленных территорий невозможно сделать город по-настоящему красивым и удобным для жизни.

Старые предприятия, огороженные глухими заборами, городу уже не нужны. Раньше они работали на экономику региона, но теперь, когда заводы выносят за городскую черту, в этих локациях необходимо создавать жизнь, — говорит Андрей Пономарев.

Именно жилое строительство выступает драйвером больших преобразований: новые кварталы притягивают горожан и наполняют место жизнью. Если раньше девелоперы пытались воткнуть «свечку» внутри существующего района и уйти с локации, то теперь стало гигиенической нормой создать вокруг нового дома всю необходимую инфраструктуру, чтобы жильцы приезжали домой не только переночевать, но и могли полноценно отдыхать, заниматься спортом, хобби, в безопасности воспитывать детей.

«Чтобы создать комфортный для жизни район, нужно помнить, что все в нем должно гармонично сосуществовать: продуманные дворы и планировки квартир, благоустроенные придомовые территории и нужные коммерческие площади, социальные объекты в шаговой доступности», — уточняет Андрей Пономарев.

Флагманский проект компании — компаунд «Проспект Мира»

Что такое — жить в домах «Первостроителя»

Историческая преемственность в принципах работы «Первостроителя» коснулась и социальной сферы. Например, раньше на территории фабрики «Уралобувь» действовал детский сад: работницы фабрики могли оставлять детей под присмотром нянечек и заниматься рабочими делами. На том же месте «Первостроитель» построил новый современный муниципальный детский сад.

А вскоре вырастут и возможности для школьников — по заказу администрации Екатеринбурга застройщик подготовил проект реконструкции муниципальной общеобразовательной школы №134 по адресу ул. Комсомольская, 74. Новое здание позволит значительно увеличить количество учащихся — до 1500 вместо 500.

Детский сад №34

Визуализация школы №134 после реконструкции

Как правило, теплые добрососедские отношения возникают там, где есть места для совместного времяпровождения. Каждый дом, построенный «Первостроителем», имеет собственный двор с местами, свободными от автомобилей, детскими площадками, кортами и зонами для занятий спортом. В центре первой очереди домов расположена общая для всех прогулочная аллея. Собственная управляющая компания заботится о досуге жителей: украшает дворы к новогодним праздникам, строит ледяные горки и ставит елки, проводит общедворовые праздники.

Двор флагманского проекта компании — компаунда «Проспект Мира» — объединяет другие дома жилого комплекса и включает в себя сразу несколько экологичных детских площадок, спортивные зоны для подростков и взрослых, а также специальную лаунж-зону с лежаками, фонтаном и ручьем.

В живописном дворе могут полноценно отдыхать как взрослые, так и дети

Безопасность жителей — одна из приоритетных задач в создании комфортной жизни, считает застройщик. В микрорайоне действует собственная служба безопасности, которая следит за порядком с помощью камер, расположенных на фасадах, в подъездах, лифтах. Изображение с них передается в единый мониторинговый центр, а в случае ЧП (что, к слову, случается крайне редко), служба быстрого реагирования мгновенно оказывается на месте происшествия.

За годы развития в компании «Первостроитель» были сформулированы собственные стандарты качества, нередко предвосхищающие рынок. Это относится и к планировочным и инженерным решениям, и к стандартам энергоэффективности. Так, собственная котельная, обеспечивающая теплом все дома микрорайона и прилегающие к ним дома других застройщиков, была запроектирована вместе с началом работ в локации. Многие свои решения «Первостроитель» применял задолго для того, как они стали «гигиеническим минимумом» комфортного жилья, а некоторые и сейчас вызывают неподдельный интерес у профессионалов. Так, новые дома застройщика оснащены редкой для многоквартирных домов системой приточно-вытяжной вентиляции. Благодаря ей воздух в квартиры попадает, проходя фильтрацию и полностью заменяется в течение часа.

Центральный ресепшн компаунда «Проспект Мира»

Холл первого этажа в одном из домов компаунда

Окна в нью-йоркском стиле

Визуализация террасы на 20 этаже

В 2021 г. компания приняла решение заняться собственными коммерческими проектами. Так на территории микрорайона появились собственные фитнес-клуб Lagom Gym (Лагом Джим) с огромным бассейном, широким выбором групповых программ и современными тренажерами, медицинский центр «Рекреаль», ресторан современной кухни Public (Паблик), бильярдный клуб Public Club Billiards (Паблик Клаб Биллиардс), отель Far Four Inn&Suite (Фар Фор Ин энд Сьют). Расчет был в первую очередь на жителей микрорайона, у которых здесь есть собственные привилегии.

В развитии бильярда «Первостроитель» пошел дальше: в 2023 г. в клубе прошел первый международный турнир по русскому бильярду на Кубок Главы города, а позже была создана Уральская академия бильярда, которая планирует поддерживать и выращивать собственных чемпионов в этом виде спорта.

Ресторан современной кухни Public

Public Club Billiards

Фитнес клуб Lagom Gym

Несмотря на то что в микрорайоне уже многое сделано, дальнейших планов у «Первостроителя» много. Во-первых, продолжится возведение жилья: начнется строительство двух жилых домов — на ул. Мира, 39 и ул. Библиотечная, 41. По первому адресу ранее располагалось заводоуправление «Уралобуви», теперь на его месте появится дом бизнес-класса. Второй дом — это крепкий комфорт-класс, где будут применены все стандарты и принципы застройщика: энергоэффективные фасады, современная система вентиляции, регулируемая система теплоснабжения.

А чтобы улучшить транспортную доступность микрорайона, девелопер совместно с городскими властями подготовил проект реконструкции улицы Комсомольской от Малышева до транспортной развязки у концерна «Калина».

Мы целенаправленно развиваем локацию, сами формируем среду, которая органично встраивается в структуру мегаполиса. Мы несем ответственность за то, чтобы у наших жителей было достаточно мест в детских садах и школах, чтобы они могли полноценно работать и отдыхать, чтобы их не заботили транспортные проблемы. В своих будущих проектах в других локациях мы планируем придерживаться тех же принципов, — рассказывает Пономарев.

Такая социальная ответственность приносит ощутимые бонусы, в числе главных — лояльное отношение к микрорайону и доверие к застройщику. «Первостроителю» удалось создать благоприятную атмосферу, объединить жителей по сходству интересов, избежать социального расслоения. В итоге четверть покупателей новых квартир в домах застройщика — это те, кто либо жил в этой локации раньше, либо переезжает сюда вслед за родственниками и друзьями. «Это очень существенный показатель», — заключает Андрей Пономарев.

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Фото предоставлено компанией «Первостроитель».

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