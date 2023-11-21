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На Урале состоится бизнес-тур November Glamping Day

На Урале состоится бизнес-тур November Glamping Day
Иллюстрация: Парк-отель «Задубравье»

IX Большой бизнес-тур для предпринимателей с эксклюзивной программой под названием «NOVEMBER GLAMPING DAY: гостеприимство от природы» пройдет 28 ноября в Свердловской области.

#НОВОСТИ

На выездное мероприятии в Белоярский и Березовский городские округа приглашаются собственники глэмпингов, кемпингов, баз отдыха, загородных отелей, владельцы земельных участков, инвесторы, интересующихся glamping-бизнесом.

В Уральском федеральном округе создано единое комьюнити и создана площадка для обсуждения темы загородного отдыха и экотуризма. Многие глэмпельеры по-настоящему любят свое дело, ездят друг к другу в гости, дружат и советуются. 

За 12 часов поездки участники бизнес-тура посетят четыре локации разного формата: парк-отели «Задубравье» и Dacha, загородный комплекс «Ё-хейм» и глэмпинг «Домик в ёлках».

Участников ждет насыщенная программа:

  • знакомство с собственниками и управляющими глэмпингов и экоотелей;
  • общение с практиками и теми, кто ведет бизнес в этой нише;  возможность вживую увидеть то, что вы, как правило видите на картинке в соцсетях или на сайте;
  • неформальное общение, возможность поделиться опытом и задать вопросы;
  • возможность выступить на нетворкинг-сессии и рассказать про свой объект размещения;
  • получение, как минимум, 40 новых полезных контактов в глэмпинг-бизнесе;
  • знакомство с гостями-партнерами, предоставляющими услуги для глэмпингов.

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Истории достижений и факапов загородного отельного бизнеса Урала

Автор: Мария Смирнова
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