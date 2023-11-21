На Урале состоится бизнес-тур November Glamping Day
IX Большой бизнес-тур для предпринимателей с эксклюзивной программой под названием «NOVEMBER GLAMPING DAY: гостеприимство от природы» пройдет 28 ноября в Свердловской области.
На выездное мероприятии в Белоярский и Березовский городские округа приглашаются собственники глэмпингов, кемпингов, баз отдыха, загородных отелей, владельцы земельных участков, инвесторы, интересующихся glamping-бизнесом.
В Уральском федеральном округе создано единое комьюнити и создана площадка для обсуждения темы загородного отдыха и экотуризма. Многие глэмпельеры по-настоящему любят свое дело, ездят друг к другу в гости, дружат и советуются.
За 12 часов поездки участники бизнес-тура посетят четыре локации разного формата: парк-отели «Задубравье» и Dacha, загородный комплекс «Ё-хейм» и глэмпинг «Домик в ёлках».
Участников ждет насыщенная программа:
- знакомство с собственниками и управляющими глэмпингов и экоотелей;
- общение с практиками и теми, кто ведет бизнес в этой нише; возможность вживую увидеть то, что вы, как правило видите на картинке в соцсетях или на сайте;
- неформальное общение, возможность поделиться опытом и задать вопросы;
- возможность выступить на нетворкинг-сессии и рассказать про свой объект размещения;
- получение, как минимум, 40 новых полезных контактов в глэмпинг-бизнесе;
- знакомство с гостями-партнерами, предоставляющими услуги для глэмпингов.
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