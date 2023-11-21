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«Такие проекты Альфа-Банка помогают отвлечься от рутины и заняться спортом»

«Такие проекты Альфа-Банка помогают отвлечься от рутины и заняться спортом»
Иллюстрация: Предоставлено Альфа-Банком

Предприниматель из Екатеринбурга оказался в числе финалистов масштабного спортивного проекта Альфа-Сквош и сразился с игроками из других регионов на итоговом матче в Дубае.

#СПЕЦПРОЕКТЫ#СПОРТ#БАНКИ#БИЗНЕС

В городах России подводят итоги проекта Альфа-Сквош. В тренировках и соревнованиях по этому виду спорта приняли участие 240 человек — клиенты и партнеры банка малого бизнеса. Победители региональных этапов были приглашены на финальный турнир в Дубай. В перерывах между играми спортсмены посетили шоу La Perle, покатались на джипах в пустыне и прогулялись на яхте по Дубай Марине.

Екатеринбург был одним из десяти городов, которые принимали участие в проекте. Победителем регионального этапа стал предприниматель Адиль Афиев, участник партнерской программы Альфа-Банка. Он поделился с DK.RU своими впечатлениями от участия в проекте.

«Такие проекты Альфа-Банка помогают отвлечься от рутины и заняться спортом» 1

Расскажите, как давно вы сотрудничаете с Альфа-Банком как предприниматель? И как можете оценить это сотрудничество?

— В 2018 г. я организовал транспортное предприятие — мы стали заниматься доставкой строительных материалов для компаний, которые возводят различные объекты в Екатеринбурге. Перед открытием бизнеса обратил внимание на Альфа-Банк — один из устойчивых и крупных банков на рынке. С тех пор являюсь его клиентом и использую инструменты банка для бизнеса.

Лично для меня особенно удобным оказалось мобильное приложение. Оно позволяет решить многие вопросы, связанные с организацией работы моего предприятия, из любой точки города и страны. Если для работы в личных кабинетах других банков нужно иметь под рукой компьютер, то здесь достаточно мобильного телефона.  

С Альфа-Банком я сотрудничаю не только как предприниматель — я подключился к партнерской программе банка, и помогаю ему в поиске новых клиентов. Делюсь своим опытом с теми, кто ищет удобные инструменты для ведения бизнеса.

Как вы попали в проект Альфа-Сквош?

— О том, что в Екатеринбурге организовали такие тренировки, я узнал случайно. Представители банка предложили мне в них поучаствовать. Признаюсь, сначала сомневался — все-таки возраст берет свое. Но в итоге заинтересовался и решил попробовать. Тем более что раньше занимался спортом.

Подготовка к соревнованиям и сам турнир проходили на площадке Детской Академии тенниса «Гринвич». Среди тех, кто решил поучаствовать в проекте, было около 20 предпринимателей разного возраста. Большинство из них, как и я, раньше в сквош не играли. Поэтому на вводных тренировках нас инструктировали профессиональные тренеры, объясняли, как правильно держать и направлять ракетку, по каким правилам ведется игра.

«Такие проекты Альфа-Банка помогают отвлечься от рутины и заняться спортом» 2

То есть конкуренция на турнире была небольшой?

— На самом деле многие из нас за время тренировок научились уверенно играть в сквош. Но так получилось, что победил в региональном турнире я. Мне вручили медаль за первое место, сувениры и пригласили в Дубай на финальный этап соревнований. Я согласился.

Поделитесь впечатлениями, как прошел этап в Дубае?

— Если говорить о соревнованиях, чувствовалось, что на финал приехали более опытные игроки. Некоторые из них стали заниматься сквошем незадолго до проекта. А если ты берешь в руки ракетку стабильно на протяжении полугода — на фоне новичков уже выглядишь как профессионал.

Помимо тренировок и самих соревнований для нас приготовили культурную программу, экскурсии. Все было организовано на высшем уровне. Это была очень насыщенная поездка, день каждого из нас был расписан по часам.

«Такие проекты Альфа-Банка помогают отвлечься от рутины и заняться спортом» 3

Как вы считаете, нужно ли сегодня проводить подобные мероприятия для предпринимателей?

— Я думаю, это полезный опыт. Лично мне проект помог отвлечься от рабочей и домашней рутины, познакомиться с интересными людьми. Я не только освоил новый вид спорта, но и возобновил свои тренировки.

Здорово, что Альфа-Банк поддерживает предпринимателей и выступает за здоровый образ жизни. Если Альфа-Сквош будут проводить в следующем году, я бы посоветовал партнерам банка принять в нем участие.

Реклама. АО «АЛЬФА-БАНК» 

Читайте также на DK.RU: «Полагаю, в этом году обойдется без апокалиптических сценариев в экономике». Председатель Совета директоров Альфа-Банка Олег Сысуев — о новой экономической ситуации

Автор: Елизавета Порошина
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