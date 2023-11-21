«Такие проекты Альфа-Банка помогают отвлечься от рутины и заняться спортом»

Предприниматель из Екатеринбурга оказался в числе финалистов масштабного спортивного проекта Альфа-Сквош и сразился с игроками из других регионов на итоговом матче в Дубае.

В городах России подводят итоги проекта Альфа-Сквош. В тренировках и соревнованиях по этому виду спорта приняли участие 240 человек — клиенты и партнеры банка малого бизнеса. Победители региональных этапов были приглашены на финальный турнир в Дубай. В перерывах между играми спортсмены посетили шоу La Perle, покатались на джипах в пустыне и прогулялись на яхте по Дубай Марине.

Екатеринбург был одним из десяти городов, которые принимали участие в проекте. Победителем регионального этапа стал предприниматель Адиль Афиев, участник партнерской программы Альфа-Банка. Он поделился с DK.RU своими впечатлениями от участия в проекте.

Расскажите, как давно вы сотрудничаете с Альфа-Банком как предприниматель? И как можете оценить это сотрудничество?

— В 2018 г. я организовал транспортное предприятие — мы стали заниматься доставкой строительных материалов для компаний, которые возводят различные объекты в Екатеринбурге. Перед открытием бизнеса обратил внимание на Альфа-Банк — один из устойчивых и крупных банков на рынке. С тех пор являюсь его клиентом и использую инструменты банка для бизнеса.

Лично для меня особенно удобным оказалось мобильное приложение. Оно позволяет решить многие вопросы, связанные с организацией работы моего предприятия, из любой точки города и страны. Если для работы в личных кабинетах других банков нужно иметь под рукой компьютер, то здесь достаточно мобильного телефона.

С Альфа-Банком я сотрудничаю не только как предприниматель — я подключился к партнерской программе банка, и помогаю ему в поиске новых клиентов. Делюсь своим опытом с теми, кто ищет удобные инструменты для ведения бизнеса.

Как вы попали в проект Альфа-Сквош?

— О том, что в Екатеринбурге организовали такие тренировки, я узнал случайно. Представители банка предложили мне в них поучаствовать. Признаюсь, сначала сомневался — все-таки возраст берет свое. Но в итоге заинтересовался и решил попробовать. Тем более что раньше занимался спортом.

Подготовка к соревнованиям и сам турнир проходили на площадке Детской Академии тенниса «Гринвич». Среди тех, кто решил поучаствовать в проекте, было около 20 предпринимателей разного возраста. Большинство из них, как и я, раньше в сквош не играли. Поэтому на вводных тренировках нас инструктировали профессиональные тренеры, объясняли, как правильно держать и направлять ракетку, по каким правилам ведется игра.

То есть конкуренция на турнире была небольшой?

— На самом деле многие из нас за время тренировок научились уверенно играть в сквош. Но так получилось, что победил в региональном турнире я. Мне вручили медаль за первое место, сувениры и пригласили в Дубай на финальный этап соревнований. Я согласился.

Поделитесь впечатлениями, как прошел этап в Дубае?

— Если говорить о соревнованиях, чувствовалось, что на финал приехали более опытные игроки. Некоторые из них стали заниматься сквошем незадолго до проекта. А если ты берешь в руки ракетку стабильно на протяжении полугода — на фоне новичков уже выглядишь как профессионал.

Помимо тренировок и самих соревнований для нас приготовили культурную программу, экскурсии. Все было организовано на высшем уровне. Это была очень насыщенная поездка, день каждого из нас был расписан по часам.

Как вы считаете, нужно ли сегодня проводить подобные мероприятия для предпринимателей?

— Я думаю, это полезный опыт. Лично мне проект помог отвлечься от рабочей и домашней рутины, познакомиться с интересными людьми. Я не только освоил новый вид спорта, но и возобновил свои тренировки.

Здорово, что Альфа-Банк поддерживает предпринимателей и выступает за здоровый образ жизни. Если Альфа-Сквош будут проводить в следующем году, я бы посоветовал партнерам банка принять в нем участие.

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