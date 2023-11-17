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Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса. О чем говорили?

Владимир Путин провел встречу с представителями крупного бизнеса. О чем говорили?
Иллюстрация: kremlin.ru

Бизнес выразил «беспокойство» относительно национализации большого количества крупных компаний и заявил, что готов к увеличению налога на прибыль, но в обмен на ряд гарантий.

#ЭКОНОМИКА#НОВОСТИ

Президент России Владимир Путин 15 ноября в Ново-Огареве встречался с представителями крупного бизнеса. Совещание проходило поздно вечером и закончилось около полуночи. Со стороны бизнеса в ней приянли участие около 80 человек. Среди них помощник президента Максим Орешкин, первый вице-премьер Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, а также президент РСПП Александр Шохин, гендиректоры РЖД Олег Белозеров и «Камаза» Сергей Когогин, глава «Сбера» Герман Греф и другие.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что на встрече шла речь о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности экономики.    

Обстоятельный разговор был. Были разные выступления, и бизнес выступал, и представители экономического блока правительства выступали. Собственно, речь шла о возможных шагах по совершенствованию инвестиционной привлекательности нашей экономики….Сейчас активно идет процесс перевода бизнеса в российскую юрисдикцию, используя все доступные механизмы для этого. С тем, чтобы этот процесс был абсолютно совершенным, чтобы бизнес не сталкивался с проблемами, и с тем, чтобы бизнес переводил сюда свои компании, открывал новые рабочие места, создавал новые предприятия, складывал зарабатываемые деньги здесь, у себя на родине. Об этом шла речь во многом со стороны бизнеса.  

Между тем, как пишут «Ведомости», на встрече обсуждался и ряд других вопросов.

Например, бизнес выразил «беспокойство» относительно большого количества крупных компаний, которые были национализированы за последние полтора года: «это число пугающее, несмотря на то что все понимают контекст и нюансы каждого случая», — прозвучало из уст одного из предпринимателей.  

Еще один вопрос, который волновал деловое сообщество, связан с повышением фискальной нагрузки. Во время встречи с президентом российский крупный бизнес выразил готовность к повышению ставки налога на прибыль, но в обмен на это требует гарантии стабильной и предсказуемой нагрузки по другим налогам и пошлинам, а также на предоставление инвестиционных вычетов.

Напомним, президент Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль (windfall tax) 4 августа. Разовый сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. При этом ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 г.

Как подсчитывало правительство, в результате разового сбора бюджет должен получить 300 млрд руб., которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы.

Автор: Екатерина Тарханова
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