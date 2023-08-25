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Самый крупный налогоплательщик в РФ: сколько налога на сверхприбыль заплатит Сбер?

Самый крупный налогоплательщик в РФ: сколько налога на сверхприбыль заплатит Сбер?
Иллюстрация: Сбербанк

Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ — за 2022 год банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. Сколько ему и другим компаниям придется заплатить сверх этой суммы?

#НАЛОГИ#СБЕРБАНК#НОВОСТИ

Президент Владимир Путин подписал закон о налоге на сверхприбыль (windfall tax) 4 августа. Разовый сбор с бизнеса затронет компании, чья прибыль за 2021-й и 2022-й превысила 1 млрд руб. Налоговая ставка устанавливается в размере 10% от суммы превышения прибыли. При этом ставка может быть снижена до 5%, если компания выплатит налог в 2023 г.

Сбербанк сообщил, что исходя из финальной версии этого закона, группа должна уплатить в бюджет до 3 млрд руб., передает Коммерсант.

При этом отметим, что Сбер является одним из крупнейших налогоплательщиков в РФ — за 2022 год банк заплатил налог на прибыль в размере 310 млрд руб. Кроме того по итогам 2022 года Сбер выплатил дивиденды в размере 565 млрд руб., — сообщила пресс-служба.

В соответствии с законом уплата налога должна производиться до 28 января 2024-го. Как подсчитывало правительство, в результате разового сбора бюджет должен получить 300 млрд руб., которые впоследствии направят на поддержку социальной сферы.

Некоторые другие компании также уже делились своими оценками сбора. Группа «Черкизово», например, говорила, что налог обойдется ей в 400 млн руб. Qiwi оценивала выплаты по windfall tax в 500 млн руб. Headhunter рассчитывает выплатить 268 млн руб. Все эти компании намерены внести обеспечительный платеж до 30 ноября 2023 г., чтобы получить скидку.

Министр финансов РФ Антон Силуанов ранее подчеркивал, что новый налог — это лишь «разовый сбор по договоренности с бизнесом», а введение его на постоянной основе он считает нецелесообразным, рассказывал DK.RU.

Автор: Андрей Широков
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