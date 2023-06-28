Дмитрий Песков: «Повторного взимания налога на сверхдоходы с бизнеса не будет»

Единоразовый сбор со сверхприбыли должны заплатить примерно 10 тыс. организаций, повторная мера будет реализована, если возникнет необходимость «финансировать большой дефицит» бюджета.

В понедельник, 26 июня, комитет Госдумы по бюджету и налогам одобрил законопроект о налоге на сверхприбыль крупных компаний. Ставка нового налога составит 10% от разницы прибыли за 2021-2022 г. от аналогичного показателя за 2018-2019 гг. О том, что в России могут вернуть многократный налог на сверхприбыль, сегодня сообщил заместитель министра финансов Алексей Сазанов, сообщают РИА Новости. По его словам, мера будет реализована, если возникнет необходимость «финансировать большой дефицит» бюджета.

Но власти не рассматривают вариант повторного взимания налога на сверхдоходы с бизнеса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет агентство. «Никаких решений на этот счет не принималось. По этому вопросу советую обращаться в правительство или к экспертам», — рассказал об отношении Кремля к данной идее Песков.

Власти анонсировали налог на сверхприбыль в марте текущего года на фоне растущего дефицита бюджета, который в 2022 г. составил 3,3 трлн руб. (2,3% ВВП). По итогам первых пяти месяцев года дефицит бюджета достиг 3,4 трлн при запланированных 2,9 трлн руб. По различным оценкам, единоразовый сбор со сверхприбыли должны будут заплатить примерно 10 тыс. организаций. Его итоговая сумма составит около 300 млрд руб.

С недавнего времени Минфин России перестал публиковать в открытом доступе таблицу с оперативными тратами и доходами бюджета, поэтому проследить динамику следующих месяцев, скорее всего, не представится возможным.