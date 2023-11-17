Госдума повысила МРОТ до 19,2 тыс. руб. Какие пособия вырастут в 2024 г.?

Принятие закона о повышении МРОТ обеспечит с 1 января 2024 г. индексацию зарплаты примерно 4,8 млн работников. Также на 7,5% вырастет прожиточный минимум.

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон о повышении минимального размера оплаты труда. С 1 января 2024 г. МРОТ составит 19 242 руб., а значит, вырастет сразу на 3 тыс. руб. Принятие закона обеспечит индексацию зарплаты примерно 4,8 млн работников. При этом, по планам правительства, к 2030 г. МРОТ должен вырасти до 32 тыс. руб.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что на МРОТ в первую очередь завязано пособие по безработице, а остальные пособия зависят от прожиточного минимума:

От минимального размера оплаты труда напрямую будет зависеть пособие по безработице. Мы уже подготовили законопроект о занятости населения, в котором будет определенная увязка МРОТ и пособия по безработице.

С 2024 г. также вырастет прожиточный минимум. В России их четыре: общий, для трудоспособного населения, для детей и для пенсионеров. С нового года каждый проиндексируют на 7,5% — уровень инфляции. В итоге общий прожиточный минимум составит 15,4 тыс. руб. для трудоспособного населения — 16,8 тыс. руб., для пенсионеров — 13,2 тыс. руб., для детей —14,9 тыс. руб.

В 2024 г. вырастет и максимальный размер пособия по беременности и родам. Максимальный размер пособия составит 565,5 тыс. руб., а за многоплодную беременность — 783, 7 тыс. руб.

Также с 2024 г. вырастет размер универсального пособия, которое объединяет выплаты на детей до 3 лет, пособие на детей от 3 до 7 лет, а также пособие на детей от 8 до 16 лет. Минимальное универсальное пособие увеличится до 7,4 тыс. руб. Выплаты на детей до 16 лет составят 50%, 75% или 100% от детского пособия в размере 14,9 тыс. руб.

Материнский капитал в 2024 г. проиндексируют на 7,5%. В новом году выплата за первого ребенка составит 631 тыс. руб., а за второго — 834 тыс. руб.

Также в 2024 г. проиндексируют пенсии на 7,5%. После этого средний размер страховой выплаты неработающему пенсионеру составит 23,4 тыс. руб.

Кроме того, с 2024 г. максимальный размер социальных налоговых вычетов повысится: по расходам на обучение детей — с текущих 50 тыс. руб. до 110 тыс. руб. в год; на собственное обучение, лечение и приобретение лекарств — со 120 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Вернуть можно 13% от этих сумм при условии уплаты НДФЛ в бюджет на соответствующую сумму.

Добавим, что ранее депутаты от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение Госдумы законопроект об отмене налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для тех, чья заработная плата составляет меньше 30 тыс. руб., рассказывал DK.RU.