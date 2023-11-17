В Екатеринбурге построят сеть технопарков для малых и средних предприятий

Предполагается, что всего будет создано четыре-пять комплексов, первый из которых построят недалеко от аэропорта «Кольцово». Для остальных сейчас подбирают площадки.

Администрация Екатеринбурга планирует создать в городе «распределенный» муниципально-частный индустриальный парк. На его площадках смогут располагаться малые производственные предприятия. Многие из них производят импортозамещающую продукцию и нуждаются в новых площадках для расширения мощностей.

О разработанной концепции на форуме «Города России» рассказал руководитель Екатеринбургского центра развития предпринимательства Дмитрий Постников. По его словам, сегодня малые предприятия не могут найти площадки для расширения по двум причинам — одни находятся слишком далеко от города, а владельцы других предпочитают сдавать их под хранение товаров.

Всего планируют построить четыре-пять имущественных комплексов на окраинах, в разных частях города. Все они должны заработать до 2026 г. Под первый комплекс площадку уже подобрали.

Пилотный проект будет реализован в районе Кольцово. Мы подобрали площадку в 19 га. Сейчас эта земля находится в федеральной собственности, мы планируем ее получить без проведения аукциона в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта, — сказал Дмитрий Постников.

Добавим, что предприниматели регулярно рассказывают DK.RU о том, что в Екатеринбурге не хватает площадок с инфраструктурой, где можно бы было разместить производство. Некоторым приходится идти на нестандартные шаги. Например, в этом году владелец FoodFace Андрей Лодкин арендовал территорию заброшенного хлебзавода на пересечении ул. 8 Марта и Объездной дороги — он решил перевезти туда действующее производство, а на свободные площади стал искать резидентов.

О том, что создание площадок для размещения малых предприятий — это большая задача на перспективу — в интервью DK.RU рассказывал председатель комитета промышленной политики и развития предпринимательства Евгений Копелян:

У нас есть небольшое количество земельных участков, которые могут быть выделены для размещения производств. Но часто эти участки достаточно крупные. А потребности наших предпринимателей совершенно другие: для них проблематично освоить участок площадью 100 га — как правило, для строительства цеха им необходимо от 0,5-1 га до 4 га. Поэтому нужен механизм, который позволит объединить пул предпринимателей, заинтересованных в приобретении своего участка. Сейчас мы обсуждаем возможные варианты на площадке Клуба выпускников «Прорыва», именно эти предприниматели сейчас ищут площадки для приобретения в собственность, чтобы переехать туда с арендуемых площадей.

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