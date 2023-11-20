Банк Уралсиб удвоил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев 2023 г.

Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев 2023 г. более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — до 34 млрд руб.

Ипотечный портфель банка на 1 ноября 2023 г. вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 127 млрд руб.

Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.

Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 г. (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья, а также кредитование по льготным госпрограммам. При покупке по госпрограмме клиент может воспользоваться программой «СверхЛимит», если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры — в этом случае дополнительное кредитование предоставляется на условиях стандартной программы банка.

Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ.

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.