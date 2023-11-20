Банк Уралсиб удвоил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев 2023 г.
Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования по итогам 10 месяцев 2023 г. более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 г. — до 34 млрд руб.
Ипотечный портфель банка на 1 ноября 2023 г. вырос в 1,2 раза по сравнению с аналогичной датой прошлого года и составил 127 млрд руб.
Основной рост в этот период произошел за счет кредитования по госпрограммам — «Ипотека для семей с детьми» и «Ипотека с господдержкой». Из собственных программ банка наиболее востребованной стала программа кредитования на покупку вторичного жилья.
Банк Уралсиб входит в Топ-10 ипотечных банков по итогам 2022 г. (Банки.ру), и предлагает широкий спектр ипотечных программ на приобретение готового и строящегося жилья, а также кредитование по льготным госпрограммам. При покупке по госпрограмме клиент может воспользоваться программой «СверхЛимит», если максимальной суммы по госпрограммам недостаточно для покупки квартиры — в этом случае дополнительное кредитование предоставляется на условиях стандартной программы банка.
Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ.
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