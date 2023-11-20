Анастасия Татулова продала бизнес. Новым владельцем сети кафе «АндерСон» стал «ВкусВилл»

«ВкусВилл» стал 100%-ным владельцем бренда и базовых активов сети кафе «АндерСон». Среди причин, по которым Татулова продала бизнес, называют административное давление.

Основательница сети семейных кафе «АндерСон» Анастасия Татулова сообщила о продаже бизнеса:

Делюсь с вами своими новостями, слухи о которых уже начали просачиваться: с сегодняшнего дня «АндерСон» является частью экосистемы компании «ВкусВилл», которая стала 100% владельцем бренда и базовых активов… 14 лет нашей совместной жизни с командой АндерСон были классными, сложными, радостными и настоящими. Все было по правде и по любви, и я горжусь каждым днём, каждым продуктом и крутой компанией, что создали мы вместе с моими близкими людьми за это время! Я благодарна ребятам из «ВкусВилл» за их любовь и уважение к моему детищу и уверена, что дальше будет только круче! — написала она в социальных сетях.

Во «ВкусВилле» изданию «Коммерсант» сообщили, что планируют продолжать развивать сеть «АндерСон» по франшизе и рассчитывают усилить свои позиции на рынке общественного питания. Представитель «ВкусВилл» также добавил, что сотрудничество ритейлера и сети кафе началось еще в 2018 г., когда «Вкусвилл» начал продавать десерты «АндерСон», а затем включил блюда из кафе в свой сервис доставки из ресторанов.

Сумму сделки стороны не раскрывают, однако в 2020 г. Анастасия Татулова оценивала свой бизнес более чем в 1 млрд руб. Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров говорит, что стоимость фабрики-кухни и бренда «Андерсон» составляет 600-800 млн руб. Известно, что по итогам 2022 г. вся сеть кафе получила 2,5 млрд руб. выручки без НДС.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов считает, что за счет приобретения сети кафе «ВкусВилл» расширит группу потребителей и получит еще один канал для сбыта продуктов под собственными брендами.

Среди причин, по которым Анастасия Татулова решила продать бизнес, участники рынка называют «административное давление». В начале 2022 г. предприниматель рассказывала, что в период, когда она занимала пост омбудсмена по защите малого и среднего предпринимательства, на нее оказывали такое давление, что деятельность стала опасна и для нее, и для ее близких, писал DK.RU. Тогда же появились слухи, что Анастасия Татулова ищет покупателя на сеть кафе и готовится к переезду за границу.

В ноябре 2022 г. во всех партнерских и собственных кафе сети «АндерСон» прошли проверки. Татулова назвала это «операцией в тюрьму, или заткнись и катись отсюда, как передали мне слова сильно высокопоставленного чиновника».

Напомним, что «ВкусВилл» основан в Москве в 2012 г. и принадлежит миллиардеру Андрею Кривенко, ранее среди инвесторов проекта был Baring Vostok. «ВкусВилл» управляет более 1400 магазинов, где с 2019 г. открыто 300 кафе, 55 пекарен и 80 dark kitchen «Сгоряча». Выручка «ВкусВилл» в 2022 г. выросла на 25,4% до 203,39 млрд руб., чистая прибыль составила 3,09 млрд руб.

Ранее Татулова говорила, что во время кризиса из-за пандемии COVID-19 Андрей Кривенко «предлагал помощь деньгами на закрытие кассового разрыва». Татулова также рассказывала, что в марте 2022 г. финансовые показатели кафе были «около нуля», а прибыль фабрики упала на 65%.

Сеть «АндерСон» основана в 2009 г. Включает кондитерскую фабрику и около 40 кафе, работающих в основном по франшизе в Москве, Подмосковье, Тюмени, Нижнем Новгороде, Воронеже, Краснодаре, Архангельске, а также в Казахстане.

Напомним, что Анастасия Татулова стала известна после того, как в 2020 г. на встрече Владимира Путина с предпринимателями в период пандемии рассказала президенту о проблемах малого и среднего бизнеса, а позже вступила в спор с президентом: