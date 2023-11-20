В Екатеринбурге начал работу VIII Межрегиональный налоговый форум

Представители власти и бизнеса обсуждают актуальные вопросы, тенденции и сложности налоговой отрасли на VIII Межрегиональном налоговом форуме, который проходит 20-24 ноября 2023 г. в Екатеринбурге.

Соорганизатором мероприятия выступает Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей (СОСПП).

Выступления и дискуссии будут проходить в течение пяти дней форума. Запланирована 21 секция по самым актуальным темам.

Первый день будет посвящен налогам, рискам и контролю. Среди планируемых тем: налоговые риски, ЕНП (первые итоги), изменения судебной практики по некоторым видам экономических споров, сложные вопросы НДПИ в 2023 г. расширение проекта налогового мониторинга, изменения в 6-НДФЛ.

Второй блок работы Форума будет посвящен учету и аудиту. Эксперты расскажут о том, как внутренний аудит поможет найти резервы для развития бизнеса, как изменилось налогообложение трансграничных операций и какие сложности возникли в вопросах двойного налогообложения ввиду приостановления налоговых соглашений с другими странами, поговорят о составлении качественной бухгалтерской отчетности и проблемах раскрытия чувствительной информации, рассмотрят ТОП ошибок в ведении раздельного учета при выполнении государственного оборонного заказа, расскажут, как подготовиться и перейти на новый стандарт в ведении бухучета 14/2022 «Нематериальные активы».

22 ноября, в день цифровизации для бизнеса, на Форуме будут подняты темы кадрового электронного документооборота, машиночитаемых доверенностей, использования искусственного интеллекта и роботизации в работе бухгалтеров и финансистов, информационной безопасности и автоматизации выявления налоговых и коммерческих рисков.

Также на Форуме в запланированных секциях пойдет речь о налоге на имущество организаций, адвокатской практике использования экономической экспертизы в арбитражных и уголовных делах, привлечении топ-менеджмента к ответственности по налоговым и иным вопросам. Помимо этого будут затронуты вопросы предоставления налоговых преференций и использования льготных режимов налогообложения и вопросы привлечения, удержания и повышении квалификации кадров в организациях.

«Межрегиональный налоговый форум, ставший для Екатеринбурга традиционным — важное мероприятие для бизнеса, экспертов и научного сообщества. Ключевая особенность форума — практико-ориентированность. Рассмотрение заявленных тем — от особенностей исчисления и уплаты различных видов налогов до цифровизации и использования искусственного интеллекта позволяет объемно проанализировать состояние отрасли, отвечает на самые острые вопросы и помогает выработать грамотный подход в ведении предпринимательской деятельности. Сам Форум способствует выстраиванию диалога между представителями государственного и частного сектора, поиску оптимальных решений в области налогообложения и бухучета. Именно такие мероприятия, обобщающие многолетний опыт тысяч специалистов, становятся драйвером положительных законодательных изменений», — отметил Сергей Козлов, член Совета Свердловского областного союза промышленников и предпринимателей, директор группы компаний «Априори».

С полной программой мероприятия можно ознакомиться по ссылке.

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