С большим отрывом. «Газпром» возглавил рейтинг крупнейших компаний-инвесторов РФ

Суммарные инвестиции 30 компаний-участников рейтинга в 2022 г. выросли на 11%, до 7 трлн руб. В список не вошли «Лукойл», РЖД, «Новатэк» и другие из-за закрытой финансовой отчетности.

«Газпром» занял первое место в рейтинге журнала Forbes среди крупнейших российских компаний-инвесторов. Согласно подсчетам издания, сумма капитальных вложений компании в 2022 г. составила 2,3 трлн руб.

Второе место заняла «Роснефть» с результатом 1,1 трлн руб., третье – «Атомэнергопроект» (786 млрд руб.). Следом идут «Арктик СПГ – 2» (335 млрд руб.) и «Норильский никель» (290 млрд руб.).

Также в десятке Московский метрополитен (206,3 млрд руб.), «Татнефть» (185,5 млрд руб.), Балтийский химический комплекс (173,4 млрд руб.), МТС (128,1 млрд руб.) и Иркутская нефтяная компания (127,8 млрд руб.).

Наибольшее снижение инвестиций по сравнению с 2021 г. наблюдались у «Магнита», который сократил их на 58% до 53 млрд руб., серьезное снижение и у «Яндекса»: на 58% до 52 млрд руб.

Рекордсменом по росту инвестиций стала группа компаний, находящаяся под управлением УК «Эльга», которая управляет комплексом активов по добыче и транспортировке угля. Предприятия компании расположены в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском краях и Амурской области. По оценке Forbes, сумма инвестиций УК «Эльга» выросла в 4,5 раза и превысила 100 млрд руб.

В Forbes рассказали, что в этом году число участников в рейтинге сократилось с 50 до 30 из-за закрытия финансовой отчетности некоторых компаний. По этой причине в рейтинге не представлены «Лукойл», РЖД, «Сургутнефтегаз», «Новатэк» и другие. Также в рейтинг не включены инвестиционные фонды и холдинги, такие как Интеррос, АФК «Система», «Ростех»и др.

По данным издания, суммарные инвестиции 30 компаний-участников рейтинга увеличились в 2022 г. на 11%, до 7 трлн руб.

В сумму инвестиций включены приобретение основных средств и нематериальных активов и другие подобные расходы, выкуп неконтролирующих долей участия, вложения в совместные и ассоциированные предприятия, а также приобретение новых бизнесов.

Как сообщал DK.RU, «Газпром» получил по итогам 2022 г. чистую прибыль в размере 1,3 трлн руб.,что позволило ему второй год подряд возглавлять рейтинг самых прибыльных компаний в России.