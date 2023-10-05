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Самой прибыльной компанией России снова оказался «Газпром»

Самой прибыльной компанией России снова оказался «Газпром»
Иллюстрация: РИА Новости

Кризис на рынке топлива не помешал «курице, несущей золотые яйца», как окрестил компанию Владимир Путин, возглавить рейтинг Forbes. Впрочем, производители СПГ возглавили всю первую пятерку.

#НОВОСТИ

Газовый концерн «Газпром» получил по итогам 2022 г. чистую прибыль в размере 1,3 трлн руб.,что позволило ему второй год подряд возглавлять рейтинг самых прибыльных компаний в России по версии Forbes. Составители рейтинга подчеркивают, что список может быть не полностью репрезентативным, так как «ситуация с прозрачностью крупного российского бизнеса за последний год ухудшилась».

Согласно оценке Forbes, как минимум 30 компаний, которые вполне могли претендовать на место в рейтинге, не опубликовали финансовую отчетность за 2022 год (речь идет в первую очередь о холдингах из металлургии и химической промышленности). В результате на втором и третьем месте рейтинга «Ямал СПГ» с прибылью 840,2 млрд руб. и «Роснефть», занявшая третье место и заработавшая 813 млрд руб. Далее в рейтинге следуют ЛУКОЙЛ, «Новатэк», «Норильский никель», «Татнефть», «Сахалинская энергия», Сбербанк и «Фосагро».

Аналитики Forbes ожидают, что по итогам нынешнего года лидер данного рейтинга вполне может поменяться. Реальные шансы сместить газовый концерт с первой строчки имеют Сбербанк, «Ямал СПГ», «Рос­нефть» и ЛУКОЙЛ.

В конце сентября Владимир Путин заявил, что цены у нефтяных компаний растут, они хотят получить по максимуму прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт. Но реагировать на рост стоимости топлива нужно оперативнее и плотнее общаться с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за ситуацию. «Ясно, что экономика компаний и для нас важна. Это курица, которая приносит золотые яйца, — это понятно, мы должны бережно к ним относиться. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно», — высказался президент.

Стоимость одного литра бензина АИ-92 за сентябрь выросла на 8 руб. в рознице и сегодня достигает 51,6 руб., средние цены на бензин марки АИ-95 достигли 56,47 руб. за литр. В результате действий правительства резервуары для хранения постепенно заполняются летним дизельным топливом. Свободных емкостей «Транснефти» осталось на два дня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). О причинах нефтяного кризиса читайте на DK.RU. 

Автор: Андрей Широков
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