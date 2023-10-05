Самой прибыльной компанией России снова оказался «Газпром»

Кризис на рынке топлива не помешал «курице, несущей золотые яйца», как окрестил компанию Владимир Путин, возглавить рейтинг Forbes. Впрочем, производители СПГ возглавили всю первую пятерку.

Газовый концерн «Газпром» получил по итогам 2022 г. чистую прибыль в размере 1,3 трлн руб.,что позволило ему второй год подряд возглавлять рейтинг самых прибыльных компаний в России по версии Forbes. Составители рейтинга подчеркивают, что список может быть не полностью репрезентативным, так как «ситуация с прозрачностью крупного российского бизнеса за последний год ухудшилась».

Согласно оценке Forbes, как минимум 30 компаний, которые вполне могли претендовать на место в рейтинге, не опубликовали финансовую отчетность за 2022 год (речь идет в первую очередь о холдингах из металлургии и химической промышленности). В результате на втором и третьем месте рейтинга «Ямал СПГ» с прибылью 840,2 млрд руб. и «Роснефть», занявшая третье место и заработавшая 813 млрд руб. Далее в рейтинге следуют ЛУКОЙЛ, «Новатэк», «Норильский никель», «Татнефть», «Сахалинская энергия», Сбербанк и «Фосагро».

Аналитики Forbes ожидают, что по итогам нынешнего года лидер данного рейтинга вполне может поменяться. Реальные шансы сместить газовый концерт с первой строчки имеют Сбербанк, «Ямал СПГ», «Рос­нефть» и ЛУКОЙЛ.

В конце сентября Владимир Путин заявил, что цены у нефтяных компаний растут, они хотят получить по максимуму прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт. Но реагировать на рост стоимости топлива нужно оперативнее и плотнее общаться с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за ситуацию. «Ясно, что экономика компаний и для нас важна. Это курица, которая приносит золотые яйца, — это понятно, мы должны бережно к ним относиться. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно», — высказался президент.

Стоимость одного литра бензина АИ-92 за сентябрь выросла на 8 руб. в рознице и сегодня достигает 51,6 руб., средние цены на бензин марки АИ-95 достигли 56,47 руб. за литр. В результате действий правительства резервуары для хранения постепенно заполняются летним дизельным топливом. Свободных емкостей «Транснефти» осталось на два дня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). О причинах нефтяного кризиса читайте на DK.RU.