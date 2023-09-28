«Курица, которая приносит золотые яйца». Владимир Путин недоволен ростом цен на бензин

Стоимость одного литра бензина АИ-92 за сентябрь выросла на 8 руб. в рознице и сегодня достигает 51,6 руб., средние цены на бензин марки АИ-95 достигли 56,47 руб. за литр.

Владимир Путин на совещании с членами Кабмина 27 сентября обсудил проблему роста цен на топливо, несмотря на предпринимаемые правительством меры, пишут Известия.

Мы же знаем, из-за чего это происходит. И в связи с ценами на нефть понимали же, что будет дальше, это же не в первый раз. Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя энергоресурсы на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы — свою, правительство должно делать другую работу.

Вице-премьер Александр Новак доложил, что биржевые цены на бензин за два месяца выросли на 15%, на дизель — на 30%. Также Новак сообщил о запрете на экспорт, который был введен 21 сентября и должен повлиять на ситуацию.

Однако Владимир Путин отметил, что в сентябре, по данным Международной биржи в Петербурге, стоимость одного литра бензина АИ-92 выросла на 8 руб. в рознице. При этом с 21 сентября, когда были введены ограничения на экспорт, стоимость бензина АИ-92 продолжила расти — с 49,7 руб. до 51,6 руб. за литр, а средние цены на бензин марки АИ-95 достигли 56,47 рубля за литр:

Меры приняты, а цены растут. Что происходит в других звеньях — потребителя мало интересует, потребителю же результат нужен. То же самое касается и сельхозпроизводителей, — заявил президент.

Путин добавил, что реагировать на рост стоимости топлива нужно оперативнее и плотнее общаться с компаниями, чтобы они понимали свою ответственность за ситуацию.

Ясно, что экономика компаний и для нас важна. Это курица, которая приносит золотые яйца, — это понятно, мы должны бережно к ним относиться. Но тем не менее реагировать на происходящие события я бы попросил вас более оперативно.

Александр Новак сообщил, что правительство предлагает ряд дополнительных системных мер для сдерживания роста цен на топливо.

Во-первых, Кабмин предлагает скорректировать параметры демпфера с учетом текущей макроэкономической ситуации. Поднять заградительную пошлину на экспорт нефтепродуктов для перекупщиков предлагается с 20 тыс. до 50 тыс. руб. с тонны.

Во-вторых, возможен полный запрет на экспорт любых нефтепродуктов, которые были куплены на рынке, а не произведены.

Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов считает, что повышение заградительной пошлины позволит увеличить налоговую нагрузку на участников рынка и снизит их маржинальность:

В итоге на экспорт действительно будут направляться меньшие объемы топлива, а внутренний рынок начнет насыщаться, — добавил эксперт.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» (объединение производителей и продавцов энергоресурсов) Дмитрий Гусев согласен с тем, что повышение заградительной пошлины может стать более мягкой, компромиссной мерой вместо недавно введенного полного запрета на вывоз нефтепродуктов из страны.

DK.RU рассказывал, что на фоне роста цен на бензин и дизель на АЗС ФАС начала проверку манипуляций в мелкооптовой реализации топлива с нефтебаз, в том числе для аграриев. На некоторых базах стоимость литра дизеля достигала 100 руб.

Начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская говорила, что «есть нефтебазы, которые почему-то, вне зависимости от внешних условий увеличивают [цены на нефтепродукты], потому что играют на текущих ценах. Уже возбуждены дела в ряде регионов».