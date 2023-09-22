ФАС взялась за заправки, взвинтившие цены на бензин в регионах

Некоторые нефтебазы успешно играют на проблемной теме топлива и увеличивают цены на нефтепродукты «вне зависимости от внешних условий». Уже возбуждены дела в ряде регионов.

ФАС начала проверку манипуляций в мелкооптовой реализации бензина и дизтоплива с нефтебаз, в том числе для аграриев, сообщили в ведомстве. Там указали, что некоторые нефтебазы увеличивают цены на нефтепродукты «вне зависимости от внешних условий». В связи с этим ФАС уже возбудила дела в нескольких регионах России из-за роста цен на бензин и дизельное топливо, рассказала начальник управления регулирования топливно-энергетического комплекса и химической промышленности ФАС Елена Цышевская:

За неделю, с тех пор пока есть поручение, мы провели предварительный срез и видим, что есть нефтебазы, которые почему-то, вне зависимости от внешних условий увеличивают [цены на нефтепродукты], потому что играют на текущих ценах. У нас есть штабы с территориальными органами, они сейчас заседают. Уже возбуждены дела в ряде регионов.

Глава департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Антон Рубцов заявил, что правительство продолжит донастройку налоговой системы, чтобы обеспечить внутренний рынок топливом по приемлемым ценам. Рубцов признал, что проблема с точки зрения цен на топливо существует. Но заверил, что в скором времени она перестанет быть настолько болезненной, и бензин и дизель «будут поставляться в том числе аграриям по приемлемым ценам в достаточном объеме».

Директор департамента Минэнерго напомнил, что правительство приняло «беспрецедентные меры», резко ограничивающие экспорт бензина и дизельного топлива, и уже несколько дней наблюдается снижение цен. «Думаем, что динамика продолжится», — подчеркнул он. Прорабатываются варианты, «связанные и с пошлинами, и с налогами», кабмин хочет донастроить налоговую систему, «чтобы она работала при высоких ценах на нефть и высоком курсе и позволяла давать доходы бюджету»:

С ценами сейчас решится вопрос на уровне правительства не только теми мерами, который приняты, и ситуация стабилизируется, а в ручном режиме мы продолжим работать.

21 сентября правительство почти полностью запретило экспорт бензина и дизельного топлива без конечной даты в указе, рассказывал DK.RU. Решение принято с целью стабилизировать цены на топливо на внутреннем рынке. Исключение сделали только на поставки для гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и межправительственных соглашений, на топливо, вывозимое для «обеспечения деятельности воинских формирований» России за рубежом, и еще несколько категорий товаров.