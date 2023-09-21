Правительство России временно запретило экспорт бензина

Цены на топливо внутри страны растут каждый день. Дефицит топлива коснулся и сельского хозяйства, из-за которого возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ.

Автомобильный бензин и дизельное топливо временно запрещено вывозить из России. Правительство опубликовало постановление о введении временного запрета на экспорт топлива, исключение сделно для стран-членов Евразийского экономического союза, а также Абхазии и Южной Осетии. В документе сообщается, что поставлять бензин и дизтопливо можно российским организациям, расположенным на территории города Байконур (Казахстан) или комплекса «Байконур», а также на архипелаге Шпицберген. Запрет не коснется и товаров, экспортируемых для обеспечения воинских формирований РФ, которые находятся в других государствах.

В пресс-службе правительства заявили, что временные ограничения помогут насытить рынок топлива, что, в свою очередь, позволит снизить цены для потребителей. Минэнерго сообщало, что меры позволят пресечь серый экспорт моторного топлива. Чиновники отмечают, что запрет носит временный характер, однако в настоящее время точные или приблизительные сроки его действия не указаны. Таким образом, отменить его можно будет отдельным постановлением в момент, когда власти посчитают решенными проблемы, ради которых был принят нынешний документ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в качестве основной причины запрета назвал дефицит топлива для сельского хозяйства, из-за которого возникла угроза срыва уборочной кампании и посевных работ:

Принято решение о введении временного ограничения на экспорт бензина и дизеля за рубеж для стабилизации внутреннего рынка, что позволит нормализовать ситуацию с ценами и ликвидировать дефицит топлива. Поддерживаем подход. Необходимо сначала обеспечить своих потребителей, а затем поставлять за границу.

Стоимость топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) начала резко расти с февраля этого года, сразу после введения западных санкций в отношении российских нефтепродуктов — эмбарго Евросоюза и потолка цен от стран G7. По данным Росстата, розничные цены на бензин и дизель выросли на 9,4%. В середине августа российские аграрии столкнулись с резким ростом цен на дизельное топливо и перебоями в его поставках. С 15 сентября правительство планирует стабилизировать цены на топливо двумя способами: полным запретом на поставки нефтепродуктов на определенный срок и повышением экспортной пошлины до $250 за тонну на нефтепродукты.

Предостережения о том, что ситуация может выйти из-под контроля, прозвучали после объявления о намерении Минфина сократить в два раза выплаты по демпферному механизму. Последний предусматривает, что нефтяники получают компенсации, если продают топливо внутри страны по ценам ниже, чем за рубежом, и отдают в бюджет дополнительные доходы в обратном случае. Ведомство на фоне дефицита бюджета хотело добиться введения понижающего коэффициента с июля, однако в итоге было принято решения ограничить демпфер с 1 сентября.

Основной причиной трудностей в правительстве называли сложности с логистикой и серый экспорт. Глава Минэнерго Николай Шульгинов оценил его объем в несколько миллионов тонн с начала года. В то же время он связал отсутствие топлива на некоторых заправках с недобросовестными участниками рынка, которые закрывают станции по своей воле.