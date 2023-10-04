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«Скоро встанет весь транспорт на солярке»: переход на зимнее топливо под угрозой срыва

«Скоро встанет весь транспорт на солярке»: переход на зимнее топливо под угрозой срыва
Иллюстрация: Midjourney AD

Резервуары для хранения постепенно заполняются летним дизельным топливом. Свободных емкостей «Транснефти» осталось на два дня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ).

#НОВОСТИ

В «Транснефти» сообщили о новых проблемах из-за введения ограничений на экспорт топлива, которые в конце сентября ввела Госдума. Резервуары для хранения и система «Транснефти» постепенно заполняются летним дизельным топливом, поэтому выпускать и хранить зимнеее топливо со специальными присадками для низких температур, что традиционно происходит в октябре, может не состояться. В таком случае «весь транспорт на солярке, который ездит севернее Тобольска, просто перестанет заводиться», пишут автоэксперты.

Обычное дизтопливо при отрицательной температуре густеет, из-за чего двигатель сложнее завести, а работать ему тяжелее. Поэтому топливо выпускают в четырех вариантах: летнее, межсезонное, зимнее и арктическое. Для решения проблемы в России перед наступлением холодов летнее дизельное топливо в течение месяца вытеснялось зимним из систем хранения. Но если раньше часть летнего дизеля с наступлением холодов уходила на экспорт, освобождая место для топлива с присадками, то сейчас девать уже произведенный дизель фактически некуда. 

Источники Коммерсантъ в нефтяных компаниях утверждают, что свободных емкостей «Транснефти» осталось на два дня работы нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). На железной дороге все свободные цистерны также забиты дизелем, и единственное решение этой проблемы — начать сливать топливо в пустующие танкеры без отправки на экспорт. 

По оценкам участников рынка, к немедленной катастрофе ситуация не приведет, однако сильно осложнит работу многих служб в северных регионах. Им придется смешивать летнее дизельное топливо и авиакеросин, чтобы выжить, однако это может привести уже к дефициту керосиновой фракции.

В «Транснефти» считают, что из-за затоваривания НПЗ придется сокращать производство, что приведет к еще большему снижению выпуска бензина. При этом запрет на экспорт топлива не имеет конечной даты, в Госдуме сообщили, что сначала должна стабилизироваться ситуация с достаточным количеством топлива на внутреннем рынке. В Минэнерго исключают возможность быстрой отмены ограничений, на что надеются нефтяники. 

Корни кризиса — во всей системе государственного регулирования внутреннего рынка топлива, росте цен на нефть и обвале рубля, утверждает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Трейдеры могли покупать дешевый бензин и дизельное топливо на оптовом рынке, поскольку крупные нефтеперерабатывающие заводы по закону обязаны продавать часть своей продукции, а затем экспортировать ее с большой прибылью. Расти начали и внутренние оптовые цены. В конечном итоге это привело к убыточности розничной торговли. 

В конце июля президент подписал закон о сокращении демпфера вдвое с сентября 2023 г. до конца 2026 г., рассказывал DK.RU. Ожидаемо это вызвало у нефтяников серию протестов и резкий, до 8 руб. на литр, рост цен на бензин. На совещании Владимира Путина с членами правительства Александр Новак предложил меры по выходу из топливного кризиса. Поможет ли личная гарантия Путина сдержать рост цен? 

Автор: Андрей Широков
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