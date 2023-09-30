Поможет ли приказ Путина экстренно снизить цены на топливо?

На совещании Владимира Путина с членами правительства Александр Новак предложил меры по выходу из топливного кризиса. Поможет ли личная гарантия Путина сдержать рост цен? Мнения.

Вице-премьер Александр Новак, выступая на совещании, объяснил сложившуюся ситуацию с ценами на бензин тем, что за два последних месяца выросли мировые цены на нефть, снизился дисконт на российский сорт Urals, а рубль ослаб по отношению к доллару. Поэтому у российских компаний появилась экономическая мотивация нарастить серый экспорт топлива, что и вызвало увеличение спроса на него на биржевых торгах.

На совещании Владимира Путина с членами правительства Новак предложил меры по выходу из топливного кризиса. Идеи еще не оформлены законодательно, но вице-премьер уже велел нефтяникам срочно добиться падения цен на топливо. В качестве главной меры решения проблемы была предложена корректировка так называемого демпферного механизма, успешно действующего с 2019 г. Демпфер рассчитывается по разнице между экспортной стоимостью топлива и внутренней ценой, устанавливаемой законодательно. При положительной разнице, когда экспорт становится выгоднее поставок на внутренний рынок, государство компенсирует производителям разницу, а при отрицательной компаниям приходится платить в бюджет.

В конце июля президент подписал закон о сокращении демпфера вдвое с сентября 2023 г. до конца 2026 г., рассказывал DK.RU. Ожидаемо это вызвало у нефтяников серию протестов и резкий, до 8 руб. на литр, рост цен на бензин.

Корни кризиса — во всей системе государственного регулирования внутреннего рынка топлива, росте цен на нефть и обвале рубля, утверждает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. Трейдеры могли покупать дешевый бензин и дизельное топливо на оптовом рынке, поскольку крупные нефтеперерабатывающие заводы по закону обязаны продавать часть своей продукции, а затем экспортировать ее с большой прибылью. Расти начали и внутренние оптовые цены. В конечном итоге это привело к убыточности розничной торговли и вызвало региональную нехватку дизельного топлива, отмечает эксперт.

В качестве второй меры вице-премьер предложил ограничить серый экспорт с помощью пошлины на экспорт нефтепродуктов до 50 000 руб. за тонну для перекупщиков, не являющихся производителями нефтепродуктов. Он также высказался за полный запрет на продажу на экспорт любых нефтепродуктов, которые куплены спекулянтами на внутреннем рынке, и за введение контроля за наценками на АЗС. В свою очередь президент РФ Владимир Путин предложил применить в топливном секторе механизм, при котором экспорт будет разрешен при условии, что выполнены необходимые поставки на внутренний рынок:

У нас есть практика по другим отраслям. Допустим, по удобрениям. Действительно, поставили на внутренний рынок необходимые объемы, а потом зарабатывайте на внешнем.

В качестве первой меры 21 сентября правительство ввело временное, но без указания срока действия ограничение на экспорт бензина и дизеля во все страны, кроме Евразийского экономического союза, писал DK.RU. К желанному падению цен мера не привела. Прежде всего от запрета на экспорт российских нефтепродуктов пострадали те страны, которые от них зависели. Рост цен на бирже начался, потому что все игроки рынка понимают, что запрет на экспорт нефтепродуктов — это мера неоднозначная, и если она продлится долго, то принесет больше вреда, чем выгоды, и поэтому запрет не будет долгим, рассуждает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович:

Есть страны, которые делали хороший бизнес: Индия, Турция, Бразилия. Но есть и страны, которые серьезно зависят от российских поставок, например, Грузия, Таджикистан. Им придется переключаться на других поставщиков: Грузии — возможно, на Азербайджан, Таджикистану — на Казахстан, а остальные просто не получат тех денег, которые они привыкли зарабатывать в цепочке с нашими компаниями.

Эксперты полагают, что главные предложения, озвученные Новаком на правительственном совещании, действительно могут исправить ситуацию. Наиболее перспективной мерой по исправлению ситуации они считают доработку демпферного механизма, в идеальном случае — восстановление компенсаций нефтяникам в том объеме, в котором они были им предусмотрены. Именно этот инструмент субсидирования может восстановить баланс интересов нефтеперерабатывающих компаний и правительства на российском топливном рынке.

Митрахович указывает на сложности, связанные с пересмотром решения по демпферу. Решение по уполовиниванию демпфера принималось на три года. Более того, оно было оформлено через официальный закон, подписанный президентом, — напоминает он:

Кардинально менять направление движения, резко поворачивая штурвал в другую сторону, странно. И Минфин будет против этого возражать. Тем более что у Минфина есть задача наполнять бюджет, а интересы бюджета в условиях «спецоперации» — это самая приоритетная вещь, выше, чем интересы и компаний, и потребителей. Так что Минфин, отвечающий за бюджет, будет, конечно, стараться не допустить каких-то поблажек, изменений позиции по демпферу без того, чтобы ему не пообещали какую-то иную компенсацию для доходов в бюджет. Возможно, через несколько недель, может, раньше, будут представлены конкретные предложения. Тогда и запрет на экспорт может быть снят.

Вмешательство президента дало сигнал участникам рынка, призванный показать им, что ведется работа по восстановлению экономики поставок топлива на внутренний рынок, пострадавшей от корректировки демпферного механизма, — считает старший аналитик Альфа-банка Никита Блохин. — Участие Путина в данном случае гарантия выполнения правительством собственных обязательств по нормализации условий работы нефтяников на топливном рынке».

Но пока что озвученные на совещании идеи не получили законодательного оформления. Новак провел внеочередное совещание с топ-менеджерами нефтяных компаний, на котором поручил принять срочные меры по снижению в ближайшее время цен на топливо на АЗС и мелком опте. «Рост цен недопустим. Если ситуация не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений», — отметил он.