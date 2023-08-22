«На отдельных АЗС нет АИ-92, АИ-95, дизеля». Российские регионы заявили о дефиците топлива

В последние две недели регионы России испытывают дефицит топлива на АЗС. Особенно сложная ситуация складывается для аграриев: либо дизеля мало, либо цены на него очень высокие.

Регионы России столкнулись с дефицитом топлива на АЗС, пишут «Известия». На некоторых заправках отсутствует бензин, а аграрные регионы страдают от нехватки и подорожания дизеля.

О проблемах с наличием топлива на АЗС заявили в Крыму, Краснодарском крае, Рязанской, Новосибирской, Астраханской, Волгоградской и Саратовской областях.

Генеральный директор ООО «Мосрегионгаз» Герман Колотов рассказал, что бензина не хватает на АЗС в Крыму, Краснодарском крае и других южных регионах. По его словам это связано с тем, что топливо долго едет по железной дороге, а сроки поставки все время срываются:

В прошлом месяце не хватало АИ-95, теперь на некоторых заправках нет АИ-92 и дизеля. Это связано с задержками доставки по железной дороге — поезда из Центральной России с нефтепродуктами идут на несколько недель дольше обычных сроков, из-за чего в моменте образуется дефицит, — сказал он.

Управляющий партнер сети АЗС в Самарской области GP Vympel Екатерина Савкина также заявила о проблемах с наличием бензина на некоторых заправках.

Сейчас работаем на низких остатках, практически с колес по всем видам топлив. На отдельных АЗС региона нет АИ-92, АИ-95 и дизеля, — добавила она.

О таком же положении дел рассказали изданию руководитель отделения Российского топливного союза (РТС) в Новосибирской области Сергей Лацких, а также участники топливного рынка в Рязанской области.

19 августа о нехватке бензина на заправках говорили в региональном комитете промышленной политики Волгоградской области. Там объяснили, что проблема возникла из-за ремонта на Астраханском газоперерабатывающем комплексе.

О перебоях с топливом на 22 заправочных станциях «Газпром» говорили жители Астраханской области.

Президент крупной ассоциации грузоперевозчиков «Грузавтотранса» Владимир Матягин добавил, что в южных регионах большие проблемы с наличием дизеля на заправках. По его словам, на некоторых АЗС клиентам специально говорят, что колонка с таким топливом сломана.

Гендиректор компании «АгроГард» Павел Царев рассказывает, что с мая цены на ГСМ выросли на 25%, кроме того сохраняются проблемы с доставкой топлива на аграрные предприятия Краснодарского края в период уборочной кампании.

Сейчас в Краснодарском крае отмечается дефицит топлива, поэтому его везут из прилегающих регионов — Воронежской, Липецкой, Тамбовской областей, — сообщил он.

С дефицитом топлива столкнулись также аграрии Ростовской и Рязанской областей, власти Хабаровского края пожаловались на рост цен топлива в Минэнерго.

Также Минсельхоз Оренбургской области обратился в ФАС из-за резкого роста цен на дизтопливо.

Заместитель министра сельского хозяйства России Андрей Разин подтверждает, что за последнюю неделю многие регионы подали сигнал о росте цен на дизельное топливо, а также о его дефиците на заправках. В правительстве говорят, что главная проблема дефицита топлива — загруженность железных дорог.

Как пишет издание, сроки перевозки топлива по железной дороге в России увеличились в два раза по сравнению с прошлым годом. Пути РЖД перегружены из-за изменения логистических цепочек в связи с санкциями против России, а также из-за загруженности в связи с туристическим сезоном.

Зампредседателя наблюдательного совета ассоциации производителей и продавцов энергоресурсов «Надежный партнер» Дмитрий Гусев говорит, что влияют на ситуацию и ремонты НПЗ:

В регионах сегодня обеспокоены не только проблемой просрочек поставок топлива, но и увеличением его стоимости. Хотя то, что происходит рост розничных цен, предсказуемо на фоне рекордного подорожания топлива в опте, — отметил Дмитрий Гусев.

Ранее DK.RU рассказывал, что этим летом оптовые цены на топливо бьют исторические рекорды. Стоимость тонны АИ-92 на бирже доходила до 62,1 тыс. руб., а АИ-95 — до 70,2 тыс., тонна дизеля торговалась по цене — 66,6 тыс. руб. Что касается средних розничных цен на бензин, то с 8 по 14 августа они выросли на 29 копеек — до 53,98 рубля за литр, сообщал Росстат.

Эксперты отмечали, что АЗС фактически торгуют бензином по себестоимости и даже в убыток. Эксперт аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов говорил, если пересчитать с цены тонны АИ-92 на стоимость одного литра, получится примерно 45 руб.

Затраты на логистику и хранения на нефтебазах, а также необходимости АЗС окупать операционные расходы и вложения в инфраструктуру,добавляют к цене еще 10 руб. С учетом таких неизбежных расходов в настоящий момент топливо на российских АЗС уже продается ниже себестоимости.

Чтобы остановит рост цен на топливо, Минэнерго ранее обсуждало планы по ограничению числа экспортеров бензина, рассказывал DK.RU.