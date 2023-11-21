Готовьтесь к драконовским штрафам и расширению мониторинга — налоговые риски в 2024 г.

Власти обещают: резких движений в налоговой политике не будет. Но обольщаться и успокаиваться не стоит. Налоговые сборы с бизнеса можно увеличить и без «революций». Методы и инструменты — на DK.RU.

Руководитель группы компаний «Налоги и финансовое право» Аркадий Брызгалин рассказал, как сегодня бюджетная политика диктует условия и задачи политике налоговой, к чему следует готовиться бизнесу в его отношениях с ФНС, а также о главных налоговых рисках и способах их избежать.

— Налоги для государства интересны не сами по себе, они лишь инструмент, способ наполнения бюджетного кошелька. В течение года я внимательно следил за динамикой исполнения федерального бюджета, потому что по этим скупым сухим цифрам, как в капле воды, отражается весь океан проблем публичных финансов.

Год начался достаточно сложно: в 2022 г. федеральный бюджет закрылся с дефицитом. Далее наша страна столкнулась с сильным санкционным давлением, и дефицит бюджета нарастал: за период с января по апрель он составил почти 3,5 млрд руб., превысив установленный лимит. Возник эффект бюджетных ножниц, потому что доходы в начале года упали, а расходы выросли. В течение зимы, весны и лета российская экономика пыталась приспособиться к новым условиям. Судя по показателям исполнения федерального бюджета в период с января по октябрь, мы можем сделать вывод, что сейчас бюджетная ситуация выправляется: дефицит бюджета вписывается в установленные лимиты. Полагаю, что ноябрь и декабрь пройдут без финансовых сюрпризов, и мы закончим 2023 г. и войдем в 2024 год более-менее спокойно.

Поскольку с января по апрель бюджетная ситуация оставалась напряженной, политики, чиновники, эксперты, теоретики в области финансов думали о том, как восполнить выпадающие доходы, как стабилизировать финансовую систему.

Предложения, которые были озвучены:

11 апреля — военный налог 2–3% к НДФЛ (депутат О. А. Нилов)

29 апреля — налоги на роскошь и сверхпотребление, дополнительные налоги для экспортеров (первый зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы М. Щапов)

17 мая — ресторанный сбор 1% (КПРФ, отвергнут)

4 сентября — налог на возвращение на рынок (депутат С. Хамзаев)

28 сентября — ресторанный сбор 1% (законопроект № 448143-8 о проведении эксперимента по установлению ресторанного сбора в целях дополнительной поддержки участников специальной военной операции, иных лиц и членов их семей. Депутаты М. Матвеев, М. Мархаев (КПРФ)).

Особенно «досталось» налогу на доходы физических лиц: очень часто предлагалось его реформированать и ввести более крутую шкалу ставок. Пока все предложения в этой части отвергнуты, и в 2024 г. мы вступим с действующей системой подоходного налогообложения.

Самым ярким проявлением этих «налоговых метаний» стало введение налога на сверхприбыль, о котором заговорили в феврале 2023 г. После недолгих дискуссий в августе был принят федеральный закон «О налоге на сверхприбыль» (№414-ФЗ4), однако малый и средний бизнес этот налог не затронул.

Осенью власти даже обнадежили нас: устами президента была сформулирована идея, что пока правительство не видит необходимости введения новых налоговых платежей или увеличения ставок в отношении существующих налогов. Более того, выравнивание бюджетной ситуации ближе к октябрю стало поводом для того, чтобы высокопоставленные представители Министерства финансов достаточно оптимистично высказались о налоговой политике, подчеркнув, что никаких резких движений в ближайшее время Министерство финансов не планирует. Эту позицию в течение октября озвучил заместитель министра финансов Алексей Сазанов.

Суть его высказываний: никаких революций не предвидится, наша налоговая система соответствует потребностям времени, никаких резких движений в налоговой политике делаться не будет, за исключением, может быть, тех отраслей, который в силу сложившихся внешних обстоятельств получили «излишнюю природную или экономическую ренту».

Поправки в Налоговый кодекс, которые делались на протяжении 2023 г., проекты законодательных актов, которые готовы к окончательному принятию в Государственной думе, говорят о том, что законодатели озабочены налогами в нефтяной и газовой сферах. Что касается малого и среднего бизнеса, особых пертурбаций пока не планируется.

В федеральном бюджете на 2024 г. запланировано существенное увеличение доходной части. Это обусловлено ростом расходов на национальную оборону, на социальное обеспечение, однако в плане налогового контроля повышение доходных показателей не является решающим.

Отмечу, что повышение налоговой нагрузки может осуществляться двумя способами: через повышение налоговых ставок и через усиление налогового контроля — всего, что касается камеральных проверок, выездных проверок и такого изобретения ФНС последних лет, как предпроверочный анализ.

Налоговый контроль

Что сейчас происходит в сфере взаимодействия налогоплательщиков с государственными налоговыми органами? В 2022 г. размер доначислений по итогам камеральных и выездных налоговых проверок (недоимки, пенни, штрафы) составил почти 800 млрд руб. Этот говорит о том, что налоговые органы не зря едят свой хлеб, что они пытаются найти фискальный резерв, который позволит сократить дефицит бюджета.

На мой взгляд, достаточно резкий рост поступлений от налогового контроля все-таки обусловлен отложенным эффектом: в 2020 г. из-за коронавирусных ограничений налоговый контроль осуществлялся не очень активно, как и 2021 г. Поэтому на 2022 г. пришелся пик: налоговые органы завершили все проверки, подвели итоги по налоговым доначислениям, в результате цифры получились пугающие.

Однако расслабляться не стоит. Стараясь не повышать количество выездных проверок, налоговые органы повышают их качество. По официальным данным, за три года цена одной выездной налоговой проверки выросла в несколько раз. Это достаточно серьезный показатель, который заставляет нас внимательнее относиться к своей отчетности и деловой активности.

Налоговые органы внимательно мониторят ситуацию, все цифровизуется. Выбор объекта налоговой проверки, будь то выездная проверка или активные мероприятия в рамках предпроверочного анализа, осуществляются с использованием элементов искусственного интеллекта.

В налоговом контроле очень много проблем. Главные — допроверочный анализ («проверка без проверки»), просрочка в проведении мероприятий налогового контроля и истребование документов.

Что касается допроверочного (предпроверочного) анализа, к сожалению, ситуация к лучшему не меняется. До сих пор в недрах ФНС не разработан внятный регламент проведения этих мероприятий, что приводит к массовым злоупотреблениям со стороны налоговых органов. Законодатель несколько раз обещал разработать нормативную базу предпроверочного контроля, но воз и ныне там.

Предпроверочный анализ — это психологическое давление на налогоплательщика, попытка бесконфликтного поиска компромисса, когда начисления возникают не в результате выездных налоговых проверок, а в результате некого диалога между налогоплательщиком и налоговыми органами.

Когда вы видите злоупотребления, излишнее рвение налоговых органов, могу посоветовать стоять на своем, не прятаться, не бегать, давать подробные развернутые пояснения по тем вопросам, которые возникают у налоговых органов, представлять документы, информацию. Разумеется, если вы уверены, что никаких нарушений с вашей стороны нет.

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В части просрочек в проведении мероприятий налогового контроля ситуация выправляется. Налоговые органы, центральный аппарат Федеральной налоговой службы озаботились многочисленными жалобами бизнеса, и в последнее время мы видим, что они стараются просрочки не затягивать: акты готовятся своевременно, и дополнительные мероприятия назначаются однократно, а не многократно, как было раньше.

Сохраняется проблема истребования документов. О ней знают в ФНС, поэтому в феврале появился манифест «Разумное истребование». Федеральная налоговая служба планирует сократить истребование документов на 20-30%. Пока, по моим наблюдениям, это получается плохо.

Приведу пример: мы стали свидетелями выездной налоговой проверки, где за одну неделю налогоплательщику было представлено 34 требования о предоставлении документов и информации. Мы обжаловали практически все, два было отозвано моментально, часть требований отозвали после обращения в ФНС (нарушения были очевидны), но остальные пришлось выполнить — они были в рамках Налогового кодекса. Акцентирую внимание: налоговая служба истребовала платежные поручения на перечисление налога на доходы физических лиц в бюджет. Мы спросили: зачем, что вы хотите увидеть в платежных поручениях, ведь деньги поступили в бюджет? Ответа не последовало.

Если вы сталкиваетесь с избыточным давлением во время налоговых проверок по истребованию документов и информации, рекомендую обращаться к манифесту ФНС — он является ориентиром и ограничителем, который способен каким-то образом ввести требования налоговых органов в рамки закона и в рамки здравого смысла. Я бы еще апеллировал к тому дискурсу, который ведет ФНС устами своего руководителя. Даниил Егоров неоднократно озвучивал, что налоговый контроль должен быть взвешенным и обоснованным.

Одним из самых значимых нормативных документов 2023 г. является Федеральный закон № 389-ФЗ. Однако в нем мало вопросов налогового администрирования. Предусмотрены новые процедуры, но они заработают с 2025 г. В частности, вводится процедура упрощенного обжалования решений, действий и требований налоговых органов. С 2025 г. представителям налоговой инспекции будет даваться семь рабочих на ответ на обжалование.

Не прошла идея назначения дополнительных мероприятий налогового контроля в рамках апелляционного обжалования. Во всяком случае, депутаты с подачи экспертного сообщества признали, что назначать проверочные мероприятия по второму кругу излишне, если проверка закончилась, есть решение инспекции, которое и обжалуется в Арбитраже. Если вышестоящий налоговый орган видит что-то неправильное в решении нижестоящей налоговой инспекции, он должен не новые проверки затевать, а отменять и корректировать вынесенное решение.

Планируемых нововведений по налоговому контролю не очень много. Налоговые органы просят Минфин расширить доступ к налоговому мониторингу. Пока немногим больше 200 предприятий работает в рамках налогового мониторинга. Предполагается, что в ближайшее время их число вырастет чуть ли не до 12 тыс.

Также предлагается разрешить налоговым органам проводить выемку в рамках дополнительных мероприятий налогового контроля. В Государственной думе с конца 2021 г. находится так называемый законопроект о предварительных обеспечительных мерах. К сожалению, он не отвергнут.

В начале ноября мы увидели, что власти вернулись к идее налогового контроля за трансфертным ценообразованием (ТЦО). Соответствующий законопроект лихорадочно дорабатывается в Госдуме, расширяется количество контролируемых сделок, увеличивается глубина проверок цен, которые налогоплательщик будет применять во внешнеторговых сделках. В отличие от налогового мониторинга и налога на сверхприбыль, в данном случае могут быть затронуты интересы малого и среднего бизнеса. Вишенка на торте — драконовский штраф за нарушение. Наверное, это самая жестокая санкция в системе налоговых наказаний: штраф будет составлять 100% от суммы недоимки, но не менее 500 тыс. руб. Поэтому при работе с ценами надо быть крайне осторожными.

Что касается налоговых рисков, они с прошлого года серьезно не поменялись:

Взаимозависимость

В этом случае налоговые органы проверяют ваши сделки, совместную деятельность очень внимательно. В группах компаний, холдингах любая налоговая выгода, которую получают участники, фактически становится рисковой, представители налоговых органов проверяют ее очень тщательно. Недавно один из высокопоставленных чиновников Федеральной налоговой службы сказал: если есть взаимозависимость, значит, есть дробление.

Технические компании

Практически в 90% случаев такие дела в суде заканчиваются победой налоговых органов. С однодневками, с техническими компаниями работать категорически нельзя — пощады не будет. Поэтому при выборе контрагентов вы должны проявить максимум должной осмотрительности.

Если говорить об однодневках, вот четыре слова, которые помогут вам самостоятельно провести анализ плохой ситуации: «реальность», «сговор», «надлежащий», «осмотрительность».

В первую очередь смотрите на реальность взаимодействий с технической компанией, потому что, если вы ее не докажете, остальные вопросы теряют актуальность. Сговор, определение надлежащего контрагента — то, что непосредственно затрагивает любого налогоплательщика в его взаимодействии с контрагентами и партнерами.

Положительные решения судов есть, но, уверяю вас, их очень мало, они все наперечет. Судиться по техническим компаниям очень тяжело. Как правило, налоговики представляют подробную, устойчивую налоговую доказательственную базу. Как правило, контрагенты ведут себя очень некрасиво и могут подставить вас, поэтому будьте внимательны, чтобы не возникло никаких неприятностей.

Дробление бизнеса

По таким делам спорить с налоговой можно. Но обратите внимание на ту модель бизнеса, которую вы избрали, или которая сложилась в результате вашего развития. Клиенты нередко говорят: мы в бизнесе 20 лет, под каждый проект создавали по фирме, мы уже запутались, сколько у нас контор, чем они занимаются, как они между собой взаимодействуют. В такой ситуации очень легко попасть в ловушку дробления и получить претензии со стороны налоговых органов.

Переквалификация

Налоговые органы могут переквалифицировать все: сделку, вид деятельности, статус налогоплательщика, вид его имущества, актива. Мы в практике сталкиваемся с самыми разнообразными, иногда экзотическими примерами, когда налоговые органы по-своему переиначивают ситуацию и меняют свои подходы.

В декабре Верховный суд планирует принять очень интересный документ: «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами споров, связанных с оценкой обоснованности налоговой выгоды». Он может серьезно помочь тем, кто судится или готов судиться.

Рекомендации:

1. Проанализируйте ту точку, где вы находитесь сейчас, посмотрите свою модель бизнеса, свои взаимоотношения с контрагентами, договоры, которые вы заключаете с поставщиками или покупателями. Посмотрите трудовые взаимоотношения с персоналом.

Упаси вас бог исповедовать, проповедовать и применять агрессивные методы налогового планирования, оптимизации: это и ИП-управляющий вместо генерального директора, и привлечение самозанятых, и заключение договоров со скрытой деловой целью.

2. Наладьте системную работу отслеживания новых налоговых рисков.

3. Не забывайте, что очень часто документы — ваше единственное спасение. Когда заключаете договор, вступаете в партнерские отношения, вы заранее должны видеть и понимать деловую цель схемы или контракта.

4. Резервируйте финансовые средства, чтобы в случае конфликта с налоговыми органами удержать бизнес на плаву, дать ему возможность приспособиться к новым условиям.

Текст подготовлен на основе выступления Аркадия Брызгалина на форуме «Налоговая устойчивость: реальность и инструменты развития».

В материале использованы фото из презентации спикера.

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