Банк Уралсиб объявил о повышении ставки по вкладам «Доход» в юанях
Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках размещения, а также ввел новый срок — 91 день. Вклад можно оформить в офисе банка и онлайн.
Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляю от 1,75 до 4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.
Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу – не предусмотрены.
Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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