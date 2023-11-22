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Банк Уралсиб объявил о повышении ставки по вкладам «Доход» в юанях

Банк Уралсиб объявил о повышении ставки по вкладам «Доход» в юанях
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам вида «Доход» в китайских юанях на всех сроках размещения, а также ввел новый срок — 91 день. Вклад можно оформить в офисе банка и онлайн.

#НОВОСТИ

Теперь ставки по вкладам вида «Доход» в юанях, в зависимости от срока, пакета услуг и суммы вклада составляю от 1,75 до 4% годовых с учетом ежемесячной капитализации процентов.

Вклады вида «Доход» можно открыть в онлайн-банке Уралсиб Онлайн или в отделении Банка Уралсиб. Минимальная сумма для открытия вклада — 50 000 CNY. Пополнение и продление, а также расходные операции по вкладу – не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

 

Автор: Мария Смирнова
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