Большой запрос на специалистов ИТ, инженерные кадры. Как прошла акция «Время карьеры»

6 тыс. студентов и выпускников средних и высших учебных заведений Свердловской, Челябинской областей и Пермского края встретились с потенциальными работодателями.

17 ноября на площадке Ельцин Центра в Екатеринбурге состоялась традиционная акция «Время карьеры», которую проводит Уральский федеральный университет. Мероприятие посетили 6 тыс. человек. Студенты разных колледжей и вузов, а также выпускники смогли познакомиться с работодателями и получить консультации о развитии собственных бизнес-идей. Организаторы сообщили, что 50% от числа зарегистрированных стали старшеклассники и студенты первых курсов.

Первый проректор УрФУ Сергей Кортов отметил, что «Время карьеры» решили проводить в Ельцин Центре, поскольку акция выросла из стен университета и стала общерегиональной: участие в ней принимают студенты и выпускники не только УрФУ, но всех средних и высших учебных заведений Свердловской, Челябинской областей и Пермского края.

Технологическое предпринимательство является одним из способов решения проблемы технологического суверенитета. И эта особенность открывает для наших выпускников еще один путь к успеху. На акции «Время карьеры» участники смогли узнать, как сделать правильный первый шаг и найти команду для запуска своего дела. Это необычно, когда коллеги рядом ищут первого работодателя, а ты можешь предложить совместную работу над инновационной идеей, — заявил Сергей Кортов.

На акции «Время карьеры» было представлено более 50 компаний-работодателей.

В рамках акции также прошло 20 мастер-классов от представителей работодателей, среди которых были Сбер, «Контур», Трубная металлургическая компания, Группа «Синара», Альфа-банк, «ВСМПО Ависма», «Русал», JTI и другие.

Заместитель проректора по информационной политике по работе с партнерами УрФУ Ойбек Партов рассказал, что образовательные мероприятия посетили более 1,4 тыс. участников.

Наиболее востребованными оказались мастер-классы об актуальных профессиональных навыках в инженерной отрасли, ИТ и финансовых технологиях. Кроме того, традиционно высокий интерес у студентов вызывают встречи о навыках, необходимых для успешного трудоустройства, а также полезных в работе универсальных компетенциях. Что касается работодателей, то в этом году мы видим традиционно большой запрос на специалистов ИТ-отрасли, инженерные специальности и вакансии в научной сфере. Для эффективного знакомства с работодателями в этом году мы создали специальное пространство для собеседований, где студенты-участники смогли в формате полноценного интервью рассказать о себе и узнать о возможностях для трудоустройства, — рассказал он.

Мнение бизнеса

«СКБ Контур»

Александра Батина, HR-директор «СКБ Контур»:

— «Контур» ежегодно принимает участие в акции. В условиях дефицита квалифицированных кадров это крайне важно.

У нас компания полного цикла создания продуктов: мы сами создаем сервисы, продаем их и следим за функционированием у клиента. Поэтому нам необходимы не только разработчики, но и другие редкие специалисты, обеспечивающие стабильность всего цикла производства и поддержки продуктов. Это проектные менеджеры и менеджеры продуктов, продавцы, маркетологи. И в рамках «Времени карьеры» мы готовы про все вакансии «Контура» говорить.

Группа Синара

Татьяна Берковская, заместитель генерального директора по управлению персоналом Группы Синара:

— Проект «Время карьеры» — это взаимовыгодное общение с молодыми профессионалами в формате прямого диалога. Мы даем студентам возможность познакомиться с направлениями нашей компании, узнать о преимуществах и перспективах инженерных профессий, об актуальных вакансиях, условиях прохождения практики и стажировки.

Группа Синара заинтересована в поиске талантливой молодежи, расширении конструкторских, технологических подразделений, поэтому участие во «Времени карьеры» важно для компании. За последние пять лет изменилась возрастная группа студентов, которые впервые приходят на практику, стажировку, на профориентационные акции.

Раньше анализ рынка проводили учащиеся 3-4 курса, в последнее время на такие встречи все чаще приходят студенты первого курса. Вопросы, которые ребята задают, стали более системными. Складывается впечатление, что подход к выбору работы у молодых людей стал более ответственным. Это поколение более прокачано в цифровых компетенциях, ИТ-технологиях — как благодаря самообразованию, так и ввиду изменения образовательных программ.

Для нас важны не только навыки цифрового общения и умение работать с большими объемами данных, мы приветствуем у кандидатов умение работать в команде, самоорганизацию, креативность и критическое мышление.

Группа Синара — многоотраслевой холдинг. Сейчас мы активно развиваем машиностроительные, девелоперские, инжиниринговые проекты, и компания заинтересована в привлечении как производственных рабочих, так и квалифицированных инженеров и специалистов.

В рамках «Времени карьеры» мы успешно привлекаем студентов инженерных специальностей на практику и на работу, помогая им актуализировать компетенции, принять участие в развитии реальных проектов. Мы участвуем во «Времени карьеры» с 2019 г., и уже имеем примеры роста студентов, пришедших на ярмарку вакансий, до уровня ведущих специалистов и руководителей.

Молодым людям сложно адекватно оценить свою ценность на рынке труда, но это не новая проблема. Группа Синара гибко реагирует на изменения рынка, у нас конкурентоспособный уровень оплаты труда и большие возможности для старта в профессии: мы делаем ставку на тех, кто стремится к развитию и предлагаем эффективное обучение, помощь наставников на старте, широкий социальный пакет и насыщенную социальную жизнь, включая спортивные и киберспортивные турниры, благотворительные и культурные мероприятия.

Сбербанк

Анна Забелина, HR-директор Уральского банка Сбербанк:

— Сбер ежегодно участвует в выставке ведущих работодателей «Время карьеры». Мы вовлекаем молодых специалистов в мастер-классы, рассказываем о карьере в Сбере и возможностях, которые открываются для студентов. Например, в этом году учащиеся вузов узнали о молодежном акселераторе, который позволяет запустить стартап, масштабировать его и получить грант на развитие. Как итог — более 400 регистраций на участие в акселераторе.

Также мы знакомим ребят со Школой первой линии. Это бесплатная программа для студентов, при помощи которой участники узнают о банковских продуктах Сбера и осваивают навыки продаж. По итогам прохождения программы мы вручаем сертификат, но главное, что получают участники, — это знания, которые помогут начать карьеру в Сбере. На участие в программе записалось более 150 молодых специалистов.

Традиционно мы приглашаем студентов на стартовые позиции в офисах продаж банка, такие как, например, старший клиентский менеджер или старший менеджер по обслуживанию, а также на вакансии специалистов контактного центра.

В ближайшее время мы свяжемся с соискателями и пригласим для знакомства с руководителями подразделений. С 2023 г. мы расширяем партнерские отношения с учебными заведениями, все больше знакомимся со средними специальными учебными заведениями, приглашаем ребят на практику.

Справка:

Уральский федеральный университет организует карьерные акции в интерактивном формате с 2014 г. Проект «Время карьеры» включает онлайн- и офлайн-активности для обучения всем этапам успешного трудоустройства, выбора вакансий, практик и стажировок по предложениям ведущих российских работодателей.

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