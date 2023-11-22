Решение болезненное. Производитель йогуртов «Слобода» и Liberty Yogurt закрывает бизнес

Два года назад группа «Эфко» продала собственное молочное производство, компанию «Зеленая долина». Без прямого доступа к производителям молока изготовление йогуртов стало нецелесообразным.

Совет директоров группы «Эфко» решил закрыть бизнес по производству молочных продуктов. Как сообщает пресс-служба компании, речь идет о йогуртах под брендами «Слобода» и Liberty Yogurt. Исполнительный директор «Эфко» Сергей Иванов так объяснил решение:

Российский рынок йогуртов — зрелый и насыщенный. Для эффективной работы в этом направлении целесообразно глубоко интегрироваться с производителями молока. Два года назад, реализуя новую стратегию развития, мы продали собственное молочное производство, компанию «Зеленая долина». Но пошли на компромисс и оставили йогуртное направление. Сегодняшнее решение болезненное. Мы понимаем, что лишаем многих потребителей любимого продукта. Но приняли его единогласно. Сказали «а», надо было сразу говорить и «б».

Он добавил, что компания разослала ритейлерам уведомление, что с января 2024 г. поставки йогуртов прекратятся. Сергей Иванов объяснил, что основными направлениями бизнес-портфеля компании останутся переработка масличных, растительные жиры и белки:

Проектов достаточно. Это и международная экспансия с растительными альтернативами молока и мяса. Это и начало продаж сладкого белка на Ближнем Востоке. Развитие технологий глубокой переработки белка подсолнечника с максимальным сохранением природной пользы. И самое наше амбициозное и воодушевляющее направление — клеточное питание для здорового долголетия.

«Эфко» выпускает питьевые и ложковые йогурты под брендом «Слобода». Под этой торговой маркой также изготавливают подсолнечное масло, кетчуп и майонез. Как пояснили в пресс-службе, компания продолжит выпуск всего ассортимента торговой марки, помимо йогуртов, в прежнем режиме.

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