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Французский производитель Danone решил локализовать бренд «Активиа»

Французский производитель Danone решил локализовать бренд «Активиа»
Иллюстрация: rusnewshub.ru

Локализация позволит Danone восстановить инвестиции в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России. При этом компания надеется передать производство продукции местному собственнику.

#НОВОСТИ

Французский производитель продуктов питания Danone переименует бренд молочных продуктов «Активиа», сообщает Коммерсантъ. Danone в России приняла решение о локализации международного бренда под новым названием АктиБио на российском рынке. Изменения будут касаться только названия бренда и дизайна упаковки, уточнили в компании.

В Danone пояснили, что локализация позволит компании восстановить инвестиции в развитие и поддержку отрасли молочных продуктов в России. В компании отметили, что продукты под новым брендом «АктиБио» будут производить на тех же заводах и по той же рецептуре, что и «Активиа».

В октябре 2022 г. Danone заявила о планах выйти из российского бизнеса и передать производство продукции местному собственнику. Возможными претендентами на российские активы компании являются производители молока «Эконива», Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева и «Румелко» Владимира Лисина, а также «Русагро» и «Черкизово». В апреле «Известия» сообщали, что компания может вывести международные бренды Activia, Alpro, Actimel и Danone с российского рынка.

Французская компания планирует продать от 75% российского бизнеса, но хочет сохранить небольшую долю, место в совете директоров и возможность обратного выкупа, рассказывал DK.RU. На российский бизнес Danone приходится примерно 5% от глобальной выручки — 20,7 млрд евро за январь-сентябрь 2022 г., в стране у компании работает 13 заводов, которые выпускают молочные продукты и десерты под брендами «Простоквашино», «Тёма», «Даниссимо», «Активиа», Actimel и другими. 

Автор: Андрей Широков
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