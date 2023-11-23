Средний возраст водителей — 50 лет, автопарки простаивают. Перевозчики заявили о кризисе

К 2030 г. автотранспортная отрасль столкнется с кадровым кризисом — дефицит кадров достигнет более 40%, говорят эксперты. Профильные ассоциации бьют тревогу и просят чиновников принять меры.

Филиал Ассоциации международных автомобильных перевозчиков (АСМАП) по УрФО обратился с письмом к Минтрансу и Торгово-промышленной палате (ТПП), в котором предлагает принять срочные меры по решению проблемы нехватки водителей. В ассоциации считают, что мальчикам с девятого класса школы нужно изучать устройство автомобилей, а студенты колледжей должны в обязательном порядке обучаться на права категории С.

Вице-президент Торгово-промышленной палаты РФ Владимир Падалко рассказал «Известиям», что дефицит водителей большегрузов в России за пять лет увеличился с 15 до 21%:

Во многих транспортных компаниях средний возраст сотрудников уже достиг 50–55 лет, а молодые люди не спешат связывать свою жизнь с профессией водителя. Из-за нехватки водителей уже простаивает до 5% автопарков отдельных отечественных компаний. При такой тенденции уже через несколько лет отрасль достигнет критических цифр.

Президент Ассоциации транспортных экспертов и специалистов (АТЭС) Тарас Коваль оценивает общую нехватку водителей по всем регионам примерно в 400 тыс. человек. Президент общероссийской общественной организации «Водители России» Олег Торош подтверждает, что в отрасли работает около 7 млн человек, нехватка водителей — 23%, в натуральном выражении более 500 тыс. человек.

К 2030 г. автотранспортная отрасль столкнется с кадровым кризисом — дефицит достигнет более 40%, — говорит эксперт.

Руководитель направления по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК «Деловые Линии» Евгений Уткин согласен, что большая часть кандидатов на должность водителя категории Е сейчас — старше 45 лет. По его словам, сказывается и специфика профессии: это тяжелый труд, с долгими командировками, большой ответственностью за машину и груз. Молодежь на такие условия не согласна.

Олег Торош добавляет, что зарплата водителей большегрузов начинается от 120 тыс. руб. в регионах, а в Москве — до 300 тыс. руб. Гендиректор ООО «Байкал-Сервис ТК» Владимир Толкачев подтверждает цифры и говорит, что сейчас найти водителей на грузовые машины даже на зарплату 200 тыс. руб. сложно.

Владельцы транспортных компаний настаивают, что в профессию нужно привлекать молодые кадры, но проблема в том, что в стране не хватает автошкол, где готовят водителей нужной категории:

Практическому вождению обучают на устаревших автомобилях, недостаточно внимания уделяется специфике вождения тягача с полуприцепом. Лишь немногие из них готовят водителей категории СЕ. Нехватка материальной базы автошкол приводит к тому, что на категорию Е, например, могут обучать на автомобиле «Газель NEXT», а потом человеку приходится переходить на 20-метровый тягач с прицепом, — говорят эксперты.

«Водители России» предлагают сформировать критерии новой профессии «Оператор транспортного средства» и современные программы обучения по профессии «ОТС», разработать профессиональный стандарт «ОТС» и утвердить ФГОС. Ассоциация готова выступить единым агрегатором от транспортных компаний РФ по трудоустройству водителей категорий С, СЕ.

Также эксперты предлагают ориентироваться на молодежь в сельской местности, где сейчас есть проблемы с занятостью и молодые люди охотнее идут в профессию водителей большегрузов.

Ранее DK.RU рассказывал, что объем грузоперевозок за год вырос на 60% и будет расти дальше. Больше всего грузов по стране перевозят маркетплейсы и продуктовые сети, при этом спрос на перевозки сильно опережает предложение.

Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9%, а в обратном направлении — на 39,3%. Наибольший рост тарифов среди популярных направлений показали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск, где рост ставок составил 76,7%, а также в Екатеринбург, куда грузоперевозки подорожали на 72%.