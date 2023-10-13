В пути на пункт выдачи. Тарифы на автомобильные грузоперевозки за год выросли на 41%

Объем грузоперевозок за год вырос на 60% и будет расти дальше. Больше всего грузов по стране перевозят маркетплейсы и продуктовые сети, при этом спрос на перевозки сильно опережает предложение.

Количество заявок на автомобильные грузоперевозки в третьем квартале увеличилось на 12% ко второму кварталу и на 60% год к году, пишет «Коммерсант» со ссылкой на биржу грузоперевозок ATI.SU.

На этом фоне растут ставки на грузоперевозки. Внутри России они выросли на 15,5% за квартал и на 41,1% за год. Доставка грузов из Москвы в Санкт-Петербург подорожала за год на 31,9%, а в обратном направлении — на 39,3%. Наибольший рост тарифов среди популярных направлений показали перевозки из Набережных Челнов в Челябинск, где рост ставок составил 76,7%, а также в Екатеринбург, куда грузоперевозки подорожали на 72%.

Руководитель направления по взаимодействию с отраслевыми и инфраструктурными организациями ГК «Деловые линии» Евгений Уткин говорит, что за девять месяцев грузооборот увечился на 23%. Быстрее всех развивается сегмент доставки в маркетплейсы, доставка в торговые сети тоже показывает стабильный рост — на 34% за девять месяцев.

При этом основатель ATI.SU Святослав Вильде отмечает, что предложение не успевает за ростом спроса: желающих отправить груз гораздо больше, чем исполнителей, готовых его перевезти.

По мнению участников рынка, дефицит перевозчиков возник в первую очередь из-за нехватки техники. Вторым фактором является дефицит водительских кадров. Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев говорит, что рост тарифов продолжится:

Это связано как с удорожанием кредитов для бизнеса автоперевозок, так и с нестабильностью курса рубля для импортеров товаров. До конца года мы ожидаем рост тарифов дополнительно минимум на 15%. При этом на рынке перевозок по-прежнему будет наблюдаться определенный дефицит.

Чернышев добавляет, что сейчас проблема с нехваткой автотранспорта постепенно сходит на нет, потому что китайские автопроизводители в достаточном количестве поставляют грузовые автомобили в России. Однако владельцы автопарков несут существенные дополнительные расходы на ввод в эксплуатацию новых грузовиков:

На оснащение дополнительным оборудованием: навигация, тахографы и пр. и на страхование от 500 тыс. руб. В настоящее время это суммарно около 3,5 млн руб. на один грузовик. В пересчете на весь автопарк, включая заправку топливом, получается уже десятки миллионов рублей.

Доступ к более дешевым деньгам мог бы существенно снизить нагрузку на бизнес, говорит Чернышев.

DK.RU ранее рассказывал, что дефицит кадров в отрасли грузовых автоперевозок спровоцировал рост зарплат. Сейчас непросто найти водителей на дальние магистрали даже за 190–200 тыс. руб. в месяц.