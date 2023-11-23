«Билайн» выкупил контрольный пакет екатеринбургской компании Callibri

Предполагается, что после сделки компания Ивана Шкири сохранит бренд, автономность и будет управляться текущим менеджментом. У основателя компании осталась доля 49%.

Сотовый оператор «Билайн» (ПАО «Вымплелком») выкупил 51% ООО «Колибри» — компания развивает SaaS-сервис для маркетологов Callibri. У ее основателя Ивана Шкири осталась доля в 49%.

В пресс-службе «Билайна» сообщили, что выбор Callibri был обусловлен высокой эффективностью компании в своей отрасли. Сервис дополнит инструментарий «Билайн adtech» в части аналитики, медийной рекламы и платформы «Билайн.ПРОдвижение».

Как пишет «Интерфакс», после Callibri сохранит свой бренд и будет управляться прежней командой.

ООО «Колибри» работает на рынке с 2014 г. Основной офис находится в Екатеринбурге. Сейчас в компании 60 сотрудников, у нее 8 500 клиентов. Как ранее рассказал сам Иван Шкиря, в августе 2023 г. Callibri вышла на выручку в продажах лицензий на софт на 18 млн руб. в месяц.

Я занимаюсь проектом почти 10 лет. Первые пару лет я продавал чужие продукты, потом мы начали создавать свои. Я понял, что это прикольно. Следующие два года мы занимались маркетингом: я разобрался, как это работает, делегировал — и двинулся дальше. Еще пара лет ушла на выстраивание продаж. Около трех лет назад я решил посмотреть, будет ли компания работать без меня, и вышел из «операционки». Сейчас у нас есть цели, к которым мы хотим прийти через три года: выручка — 100 млн руб., штат — 180 сотрудников, 30 тыс. клиентов, маржинальность — 63%. Я в первый раз в своей предпринимательской жизни верю, что этого можно достичь, и мы понимаем, как это делать.

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