Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год
В десятке лучших депозитных продуктов рейтинга, подготовленного порталом Банки.ру — срочный вклад Уралсиба «Доход» с размещением денежный средств сроком на один год.
В исследовании рассматривались предложения от банков, входящих в Топ-30 по активам. Основным параметром оценки вкладов являлись процентная ставка и возможный доход, который вкладчик получит по окончании срока при размещении на вклад суммы в размере 500 000 рублей. Также учитывались дополнительные опции: возможность капитализации процентов, льготное досрочное расторжение договора, пополнение и частичное снятие, порядок выплаты процентов. Рейтинг был составлен по данным официальных сайтов банков на 20.11.2023 г.
Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».
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