Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год

В десятке лучших депозитных продуктов рейтинга, подготовленного порталом Банки.ру — срочный вклад Уралсиба «Доход» с размещением денежный средств сроком на один год.

В исследовании рассматривались предложения от банков, входящих в Топ-30 по активам. Основным параметром оценки вкладов являлись процентная ставка и возможный доход, который вкладчик получит по окончании срока при размещении на вклад суммы в размере 500 000 рублей. Также учитывались дополнительные опции: возможность капитализации процентов, льготное досрочное расторжение договора, пополнение и частичное снятие, порядок выплаты процентов. Рейтинг был составлен по данным официальных сайтов банков на 20.11.2023 г.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.