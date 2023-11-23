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Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год

Банк Уралсиб вошел в Топ-10 рейтинга самых выгодных вкладов на год
Иллюстрация: cdn.uralsib.ru

В десятке лучших депозитных продуктов рейтинга, подготовленного порталом Банки.ру — срочный вклад Уралсиба «Доход» с размещением денежный средств сроком на один год.

#НОВОСТИ

В исследовании рассматривались предложения от банков, входящих в Топ-30 по активам. Основным параметром оценки вкладов являлись процентная ставка и возможный доход, который вкладчик получит по окончании срока при размещении на вклад суммы в размере 500 000 рублей. Также учитывались дополнительные опции: возможность капитализации процентов, льготное досрочное расторжение договора, пополнение и частичное снятие, порядок выплаты процентов. Рейтинг был составлен по данным официальных сайтов банков на 20.11.2023 г.

Более подробно узнать об условиях вклада «Доход», а также о других депозитных продуктах можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-25-00 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

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О БАНКЕ

 
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности — розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.
Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ+» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 47 регионах и по состоянию на 1 октября 2023 года насчитывает 220 точек продаж, 1338 банкоматов и 283 платежных терминала.
Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015 г.

 

Автор: Мария Смирнова
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