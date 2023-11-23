Чернышенко: использование ИИ станет обязательным условием для получения госсубсидий

На данный момент уровень цифровой зрелости российских компаний в среднем оценивается на 2,6 балла по пятибалльной шкале. Правительство намерено изменить ситуацию и внедрит эксперимент уже с 2024 г.

Применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения субсидий от государства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В 2024 г. начнется тестирование новой системы выделения господдержки, правило будет касаться компаний, выручка которых превышает 800 млн руб.:

По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн руб., — цитирует вице-премьера «Коммерсант».

Дмитрий Чернышенко уточнил, что речь идет о субсидиях для компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях. Он добавил, что согласно прогнозу, внедрение технологий ИИ принесет ВВП к 2030 г. дополнительно на 11,3 трлн руб.

Ранее DK.RU рассказывал, что КPMG оценивает уровень цифровой зрелости российских компаний в среднем на 2,6 балла по пятибалльной шкале. Это соответствует нижнему уровню. Эксперт по разработке и внедрению цифровых сервисов, в том числе с использованием технологий AI для бизнеса, руководитель веб-студии GetProgress Анастасия Егорова уточняла, что российским компаниям следует обратить внимание на такие направления цифровизации, как искусственный интеллект, интернет вещей, облачные технологии, кибербезопасность, цифровая трансформация общественного сектора и экология: