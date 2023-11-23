Екатеринбург
Подписаться
Курс ЦБ на 24.11
88,12
96,22
Регион поиска:
Екатеринбург
  • Екатеринбург
  • Казань
  • Красноярск
  • Нижний Новгород
  • Новосибирск
  • Ростов-на-Дону
  • Санкт-Петербург
  • Тюмень
  • Челябинск
  • Вся РОССИЯ

Чернышенко: использование ИИ станет обязательным условием для получения госсубсидий

Чернышенко: использование ИИ станет обязательным условием для получения госсубсидий
Иллюстрация: РИА Новости

На данный момент уровень цифровой зрелости российских компаний в среднем оценивается на 2,6 балла по пятибалльной шкале. Правительство намерено изменить ситуацию и внедрит эксперимент уже с 2024 г.

#ЦИФРОВИЗАЦИЯ#НОВОСТИ

Применение технологий искусственного интеллекта предприятиями станет обязательным для получения субсидий от государства, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. В 2024 г. начнется тестирование новой системы выделения господдержки, правило будет касаться компаний, выручка которых превышает 800 млн руб.:  

По поручению президента использование искусственного интеллекта станет обязательным для всех компаний, которые планируют получать какие-либо субсидии из федерального бюджета. Со следующего года мы протестируем такой подход на предприятиях, годовая выручка которых превышает 800 млн руб., — цитирует вице-премьера «Коммерсант».  

Дмитрий Чернышенко уточнил, что речь идет о субсидиях для компаний, которые работают в приоритетных для страны отраслях. Он добавил, что согласно прогнозу, внедрение технологий ИИ принесет ВВП к 2030 г. дополнительно на 11,3 трлн руб.  

Ранее DK.RU рассказывал, что КPMG оценивает уровень цифровой зрелости российских компаний в среднем на 2,6 балла по пятибалльной шкале. Это соответствует нижнему уровню. Эксперт по разработке и внедрению цифровых сервисов, в том числе с использованием технологий AI для бизнеса, руководитель веб-студии GetProgress Анастасия Егорова уточняла, что российским компаниям следует обратить внимание на такие направления цифровизации, как искусственный интеллект, интернет вещей, облачные технологии, кибербезопасность, цифровая трансформация общественного сектора и экология:

Сфера искусственного интеллекта — это здравоохранение, финансы, производство и даже искусство. ИИ автоматизирует рутинные задачи, анализирует большие объемы данных и делает прогнозы, помогая компаниям повысить эффективность и скорость принятия решений. У интернета вещей также есть очевидные плюсы.... Облачные технологии позволяют хранить, обрабатывать и анализировать данные на удаленных серверах, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и доступность вычислительных ресурсов, а также снижает затраты на инфраструктуру и обслуживание.

Автор: Екатерина Тарханова
Самое читаемое
  • Периферия выигрывает, а средний класс теряет: Наталья Зубаревич — об экономике в регионахПериферия выигрывает, а средний класс теряет: Наталья Зубаревич — об экономике в регионах
  • Директор «Гринвича» раскрыл, почему белорусские бренды пока не открывают магазины на УралеДиректор «Гринвича» раскрыл, почему белорусские бренды пока не открывают магазины на Урале
  • Анастасия Татулова продала бизнес. Новым владельцем сети кафе «АндерСон» стал «ВкусВилл»Анастасия Татулова продала бизнес. Новым владельцем сети кафе «АндерСон» стал «ВкусВилл»
  • Инфляция в Свердловской области увеличилась до 6,4%, госдолг достиг 113,5 млрд руб.Инфляция в Свердловской области увеличилась до 6,4%, госдолг достиг 113,5 млрд руб.
Наверх
Чтобы пользоваться всеми сервисами сайта, необходимо авторизоваться или пройти регистрацию.
  • вспомнить пароль
Вы можете войти через форму авторизации зарегистрироваться
Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
  • Укажите ваше имя
  • Укажите вашу фамилию
  • Укажите E-mail, мы вышлем запрос подтверждения
  • Не менее 8 символов
Если вы не хотите вводить пароль, система автоматически сгенерирует его и вышлет на указанный e-mail.
Я принимаю условия Пользовательского соглашения и даю согласие на обработку моих персональных данных в соответствии с Политикой конфиденциальности.Извините, мы не можем обрабатывать Ваши персональные данные без Вашего согласия.
Вы можете войти через форму авторизации
Самое важное о бизнесе.