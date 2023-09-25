«Цифровизация требует не нового оборудования, а стратегического планирования»

Какие компании в 2023 г. всеми силами отказываются от новых технологий и что их ждет в ближайшем будущем и правда ли, что цифровизация и ВВП связаны сильнейшим образом?

Цифровизация — на самом деле основной тренд современности? Так ли она необходима всем вокруг и насколько с ее помощью реально можно вырасти экономически? Эксперт по разработке и внедрению цифровых сервисов и технологий AI для бизнеса Анастасия Егорова рассказала DK.RU о цифровизации в России и мире, перспективах этих процессов и компаниях, добровольно отказывающихся от всего с приставкой IT.

Анастасия, какова степень цифровизации российских компаний сегодня, каков наш уровень на фоне других стран?

— Сравнивая уровень цифровизации России с другими странами, надо учитывать прежде всего глобальные рейтинги. Согласно им, уровень цифровизации в России ниже, чем в Соединенных Штатах и Китае, но мы опережаем многие страны с формирующейся рыночной экономикой. При этом темпы цифровизации в стране могут значительно варьироваться в зависимости от региона. Например, Москва и Санкт-Петербург более развиты в области цифровых технологий.

Россия серьезно инвестировала в высокоскоростной доступ в сети и центры обработки данных для поддержки цифровизации. Этому способствовали законы о локализации данных и меры кибербезопасности. Процесс продолжается, и, хотя Россия, возможно, не лидирует в мировых рейтингах, но демонстрирует устойчивое намерение в освоении цифровых технологий. По данным McKinsey Global Institute (MGI), в 2019 году доля цифровой экономики в ВВП России занимала 6%, по сравнению с 33% в США, 25% в Китае и 16% в Германии. КPMG, изучавшая «Цифровую зрелость организаций» в 2020 году, выяснила, что уровень цифровой зрелости российских компаний в среднем составлял 2,6 балла по пятибалльной шкале. Это соответствует нижнему уровню. Однако в таких отраслях, как финансы и телекоммуникации российские компании достигают более высоких показателей цифровой зрелости. По данным Всемирного банка за 2020 год процент пользователей интернета в России составляет около 80% населения, что близко к среднему уровню развитых стран.

Мы все понимаем, что за последние годы Россия добилась серьезных успехов во внедрении цифровых технологий в различные отрасли промышленности. Ключевыми факторами, способствующими этой трансформации, стали как инициативы правительства, так и технологические инновации и изменение поведения потребителей. Цифровизация бизнеса определяет успех и конкурентоспособность, и для России, страны с богатым технологическим наследием, переход к цифровой трансформации стал важнейшим этапом.

Сегодня российские компании, особенно работающие в области искусственного интеллекта, кибербезопасности и разработки программного обеспечения, имеют международное признание. Что же касается изменения потребительского поведения, то мы в повседневной жизни постоянно пользуемся платформами для покупок, общения и развлечений. Разработчики, видя это, расширяют свои предложения и одновременно собственные цифровые возможности. У нас процветает рынок электронной коммерции, на котором набирают популярность такие компании, как Yandex, Ozon и Wildberries, и одновременно осваивается множество технологических стартапов, которые фокусируются на различных аспектах цифровизации.

Если рассматривать вопрос по отраслям экономики, то ряд секторов, такие как информационные технологии и электронная коммерция, полностью внедрили цифровые технологии, в отличие от традиционных отраслей, включая обрабатывающую промышленность и здравоохранение. В обрабатывающей промышленности и тяжелом машиностроении, постепенно интегрируют технологии индустрии 4.0 — интернет вещей, например. Однако, по сравнению с западными странами, прогресс в этом секторе относительно медленный. Здравоохранение цифровизируется быстрее, но остаются проблемы инфраструктуры и цифровой грамотности пациентов. Людям порой бывает сложно разобраться в то, как использовать приложения.

По каким направлениям компаниям России предстоит наращивать цифровизацию и что для этого нужно? Насколько это возможно в современных реалиях?

— Надо работать сразу в нескольких направлениях, от развития высокоскоростного широкополосного интернета во всей стране, включая сельские районы, и расширения инфраструктуры облачных вычислений и цифрового хранения данных. Важно одновременно продолжить работу по повышению грамотности и цифровых навыков среди граждан через образовательные программы и проведение тренингов.

Важно продолжать поддерживать развитие стартапов и инновационных компаний через финансирование, налоговые льготы и инфраструктуру, а также укреплять связи бизнеса с научными институтами и вузами для разработки новых цифровых решений и продуктов.

Понятно, что реализация всех этих проектов в современных реалиях ограничена инфраструктурными проблемами, недоступностью ряда технологий, вопросами кибербезопасности и недостатком цифровых навыков, но если учесть активную господдержку и инвестиции, а также сотрудничество между государственным, частным и научным секторами, то компании в России получат потенциал для наращивания уровня цифровизации.

Цифровизация — это длительный процесс, требующий стратегического планирования, внутренних изменений в компаниях и непрерывного развития. Многие компании сегодня активно работают над внедрением цифровых технологий.

Цифровизация в 2023 году — это что? Просто учет и контроль всего, от финансов до сотрудников и клиентов, или нечто большее? Как уровень цифровизации влияет на экономические показатели?

— Это широкое внедрение и использование цифровых технологий в различных сферах экономики. Цифровизация повышает эффективность и конкурентоспособность предприятий и организаций, улучшает качество услуг и продуктов, оптимизирует производственные процессы, упрощает взаимодействие с клиентами и расширяет возможности для инноваций. Уровень цифровизации существенно влияет на экономические показатели, включая рост ВВП, уровень производительности труда, привлечение инвестиций и развитие отраслей экономики.

Исследования показывают положительную связь между уровнем цифровизации и ростом ВВП. Так, согласно исследованию Accenture, страны с более высоким уровнем цифровизации имеют больший рост ВВП на душу населения, чем страны с низким уровнем цифровой трансформации. Использование цифровых технологий повышает производительность труда. Например, исследование McKinsey указывает, что внедрение цифровых технологий в промышленности может увеличить производительность труда на 5-8%.

Цифровизация создает новые экономические возможности и рабочие места. По данным World Economic Forum, в 2025 году ожидается создание около 12 миллионов новых рабочих мест, связанных с цифровыми технологиями, в таких отраслях как искусственный интеллект, аналитика данных и интернет вещей.

И, конечно, внедрение цифровизации способствует развитию электронной коммерции. Например, согласно данным Statista, в 2020 году объем глобальной электронной коммерции достиг $4,28 трлн, с ростом на 27,6% по сравнению с предыдущим годом. Одновременно технологии могут помочь сократить издержки на различных этапах бизнес-процессов благодаря автоматизации и оптимизации. Цифровая трансформация может привести к снижению операционных расходов на 20%.

Это лишь некоторые примеры влияния цифровизации на экономические показатели. В целом уровень цифровизации играет решающую роль в повышении эффективности и конкурентоспособности экономики, привлечении инвестиций и создании новых рабочих мест.

Куда на данный момент движется цифровизация в мире, что нужно брать под контроль прежде всего, а что можно пока оставить без внимания Большого Брата?

— Следует обратить внимание на такие направления, как искусственный интеллект, интернет вещей, облачные технологии, кибербезопасность, цифровую трансформацию общественного сектора и экологии. Сфера искусственного интеллекта — это здравоохранение, финансы, производство и даже искусство. ИИ автоматизирует рутинные задачи, анализирует большие объемы данных и делает прогнозы, помогая компаниям повысить эффективность и скорость принятия решений. У интернета вещей также есть очевидные плюсы. Развитие IoT-устройств и сенсоров способствует сбору и обмену данных в реальном времени. Их использование повышает эффективность в различных отраслях, включая сельское хозяйство, производство, транспорт и управление городами.

Облачные технологии позволяют хранить, обрабатывать и анализировать данные на удаленных серверах, что обеспечивает гибкость, масштабируемость и доступность вычислительных ресурсов, а также снижает затраты на инфраструктуру и обслуживание. Что касается кибербезопасноти — тут понятно, что надо снижать риски при передаче данных между устройствами. В общественном секторе цифровизация нужна для развития цифровых услуг и улучшению взаимодействия государства с гражданами. В сфере экологии, например, цифровые технологии могут помочь оптимизировать энергопотребление и управлять отходами.

Существует множество новых технологий и инструментов, связанных с цифровизацией, и не все из них будут полезны для каждой организации или человека. Важно выбирать технологии, которые будут действительно способствовать достижению поставленных целей и повышению эффективности бизнес-процессов. Цифровизация — сложный процесс, и попытка внедрить все цифровые инновации одновременно может быть неэффективной и привести к проблемам. Важно определить приоритетные области и поэтапно внедрять цифровые решения. Это требует не только наличия правильных инструментов, но и подготовленных специалистов. Необходимо уделять внимание обучению и адаптации персонала к новым цифровым решениям для успешной цифровой трансформации.

Реально ли сегодня игнорировать все цифровые технологии и успешно работать на рынке? Наверняка есть примеры таких компаний — кто и почему отказывается от ИИ, чем они аргументируют решение?

— Действительно, есть компании, которые решили противостоять цифровой трансформации. Очень интересно то, что лежит в основе таких решений. По моему опыту, это, как правило, компании с преимущественно старой клиентской базой. В этом случае основные клиенты бизнеса не разбираются в технологиях и предпочитают традиционное взаимодействие. В итоге компании отдают приоритет поддержанию комфорта существующих клиентов, а не потенциальному цифровому охвату.

Некоторые компании, особенно в секторах с высокими требованиями к безопасности, таких как оборона и некоторые финансовые учреждения, могут сопротивляться цифровизации из-за опасений в сфере кибербезопасности и утечек данных. Риски от утечек могут быть гораздо более значимыми для развития компании нежели перспективы и выгоды от автоматизации.

На нишевых рынках, где клиенты ценят традиции и индивидуальный сервис, цифровизация может не соответствовать имиджу бренда или ценностному предложению.

В целом инерция и сопротивление переменам могут привести к отказу от цифровых технологий и в ряде хорошо зарекомендовавших себя компаний. Они могут рассматривать цифровую трансформацию как слишком разрушительную или дорогостоящую.

Риски, связанные с сопротивлением цифровизации, рано или поздно ограничат потенциал роста, охват и эффективность. Компаниям может быть сложно оставаться конкурентоспособными по сравнению с организациями, использующими цифровые технологии. Цифровой ландшафт предлагает множество возможностей для инноваций, снижения затрат и роста доходов, которые компании, сопротивляющиеся цифровизации могут упустить.

По мере того как цифровые технологии становятся нормой, клиенты все чаще ожидают того уровня комфорта, который они несут в себе. Что затрудняет удовлетворение ожиданий компаниями, выбравшими традиционные инструменты.

Несмотря на существование компаний, сопротивляющихся цифровизации, преобладающая тенденция указывает на то, что внедрение цифровых технологий имеет решающее значение для долгосрочного успеха и конкурентоспособности. В быстро меняющемся бизнес-ландшафте поиск правильного баланса между традициями и цифровыми инновациями является задачей, которую компании должны суметь найти — ради успешного функционирования.

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